Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза Премьер Польши признал угрозу выхода страны из Евросоюза

Угроза выхода Польши из состава Европейского союза реальна как никогда, написал в социальной сети X премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, речь идет о Polexit. Дискуссии на эту тему обострились после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку оружия по программе ЕС SAFE.

Polexit — это реальная угроза сегодня! Его хотят обе «Конфедерации» (праворадикальные партии. — NEWS.ru) и большинство PiS (оппозиционная партия «Право и справедливость». — NEWS.ru). Навроцкий является их покровителем, — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание, что Навроцкий готовит страну к выходу из Евросоюза. По его словам, президент создает психологическую и политическую почву для Polexit.

Ранее Навроцкий предложил Германии выплатить репарации для закупки вооружений. По словам польского лидера, деньги можно было бы направить на развитие армии. Навроцкий предложил начать процесс с инвестиций из бюджета ФРГ в польскую армию и укрепление восточного фланга НАТО.