В Польше разгорается скандал вокруг возможного выхода из ЕС Глава МИД Польши Сикорский: Навроцкий готовит почву для выхода страны из ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий готовит страну к выходу из Евросоюза, сообщила газета Rzeczpospolita. По словам главы МИД, он создает «психологическую и политическую почву для Polexit», называя европейскую интеграцию заговором против государства.

Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы [президент] не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза, для Polexit (термин, которым называют предполагаемый выход Польши из союза), — заявил он.

Сикорский подчеркнул, что критика ЕС может быть конструктивной, однако текущие заявления президента направлены на дискредитацию и разрушение союза. Министр предупредил, что выход из объединения лишит Польшу доступа к структурным фондам и помощи для оборонной промышленности, а также поставит под угрозу 75% польского экспорта, который приходится на страны Евросоюза.

Ранее доктор политических наук Александр Гусев заявил NEWS.ru, что усиление БРИКС и ШОС не ускорит процесс распада Евросоюза, однако объединение, по его мнению, могут покинуть Венгрия, Словакия и Нидерланды. Причиной может стать однобокая европейская политика, отметил он.