Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Бывают блюда, которые не успевают даже как следует рассмотреть — их мгновенно разбирают со стола. Этот рулет из лаваша именно из такой категории. Он соединяет в себе все самое любимое: нежное куриное мясо, ароматные грибы и пикантную нотку соленого огурца. Знакомый, почти домашний вкус, знакомый по салатам и горячему, здесь представлен в новой беспроигрышной форме — удобной, нарядной и невероятно вкусной. Это идеальный вариант для фуршета или просто быстрого, но очень сытного угощения.

Для приготовления вам потребуется: 1 большой лист тонкого лаваша, 300 г куриного филе, 250 г свежих шампиньонов, 2 соленых огурца, 1 луковица, 150 г сметаны, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, зелень укропа. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до готовности. Отдельно обжарьте нарезанные грибы с мелко нашинкованным луком до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте остывшие курицу, грибы с луком, огурцы, сметану, рубленый укроп, посолите и поперчите по вкусу. Лаваш разложите на столе, равномерно распределите начинку, отступая от краев. Плотно сверните рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

