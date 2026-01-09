Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 20:46

Легкий и одновременно праздничный салат «Комплимент» с креветками: нежнейшая комбинация слоев

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Комплимент» — это легкое и одновременно праздничное блюдо, которое станет украшением как праздничного стола, так и обычного ужина.

Его вкус — это нежнейшая комбинация слоев: свежесть зеленого салата, сладость сочного ананаса, нежность яиц и сыра, дополненные пикантным майонезом и завершающим аккордом из деликатных отварных креветок.

Для его приготовления вам понадобится: пучок свежих зеленых листьев салата, 200–300 г консервированных ананасов, 3–4 отварных яйца, 150 г твердого сыра, 200–250 г очищенных отварных креветок, майонез для заправки. На большое плоское блюдо выложите первым слоем чистые и обсушенные листья салата. Сверху равномерно распределите мелко нарезанные ананасы. Затем покройте слоем тертых на средней терке яиц. Следующим слоем будет тертый на мелкой терке сыр. Каждый из этих слоев (ананасы, яйца, сыр) нужно аккуратно смазать тонкой сеточкой майонеза. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (15–20 минут). Непосредственно перед подачей красиво выложите на самый верх отварные креветки. Можно дополнительно украсить веточкой укропа или петрушки.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Очарование» с копченой курицей и грибами.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Нежность» с крабовыми палочками — легкий, сочный и тает во рту
Общество
Салат «Нежность» с крабовыми палочками — легкий, сочный и тает во рту
На замену классическим блюдам готовлю салат с чипсами: знакомые ингредиенты, обалденный вкус
Общество
На замену классическим блюдам готовлю салат с чипсами: знакомые ингредиенты, обалденный вкус
Удивите семью необычной подачей ужина: курица в съедобных горшочках — готовить проще, чем кажется
Общество
Удивите семью необычной подачей ужина: курица в съедобных горшочках — готовить проще, чем кажется
Картошку больше не жарю. Готовлю по-шведски: мини-лодочки с креветками и укропным соусом — свежесть в каждой порции
Общество
Картошку больше не жарю. Готовлю по-шведски: мини-лодочки с креветками и укропным соусом — свежесть в каждой порции
Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество
Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
салаты
рецепты
застолье
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Легкий и одновременно праздничный салат «Комплимент» с креветками: нежнейшая комбинация слоев Салат «Комплимент» — это легкое и одновременно праздничное блюдо, которое станет украшением как праздничного стола, так и обычного ужина.
пучок свежих зеленых листьев салата
200-300 г консервированных ананасов
3-4 отварных яйца
150 г твердого сыра
200-250 г очищенных отварных креветок
майонез для заправки
>
На большое плоское блюдо выложите первым слоем чистые и обсушенные листья салата.
Сверху равномерно распределите мелко нарезанные ананасы.
Затем покройте слоем тертых на средней терке яиц. Следующим слоем будет тертый на мелкой терке сыр.
Каждый из этих слоев (ананасы, яйца, сыр) нужно аккуратно смазать тонкой сеточкой майонеза. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (15-20 минут).
Непосредственно перед подачей красиво выложите на самый верх отварные креветки. Можно дополнительно украсить веточкой укропа или петрушки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека
В Иране озвучили число жертв массовых погромов
ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
В Европе запретили популярные российские блюда
Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки
Сразу два украинских министра подали в отставку
Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.