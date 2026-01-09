Легкий и одновременно праздничный салат «Комплимент» с креветками: нежнейшая комбинация слоев

Салат «Комплимент» — это легкое и одновременно праздничное блюдо, которое станет украшением как праздничного стола, так и обычного ужина.

Его вкус — это нежнейшая комбинация слоев: свежесть зеленого салата, сладость сочного ананаса, нежность яиц и сыра, дополненные пикантным майонезом и завершающим аккордом из деликатных отварных креветок.

Для его приготовления вам понадобится: пучок свежих зеленых листьев салата, 200–300 г консервированных ананасов, 3–4 отварных яйца, 150 г твердого сыра, 200–250 г очищенных отварных креветок, майонез для заправки. На большое плоское блюдо выложите первым слоем чистые и обсушенные листья салата. Сверху равномерно распределите мелко нарезанные ананасы. Затем покройте слоем тертых на средней терке яиц. Следующим слоем будет тертый на мелкой терке сыр. Каждый из этих слоев (ананасы, яйца, сыр) нужно аккуратно смазать тонкой сеточкой майонеза. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике (15–20 минут). Непосредственно перед подачей красиво выложите на самый верх отварные креветки. Можно дополнительно украсить веточкой укропа или петрушки.

