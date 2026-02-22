Ни один праздник не проходит без этого салата с шампиньонами: нравится и мужчинам, и женщинам

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Ни один праздник не проходит без этого салата с курицей и шампиньонами. Он нравится и мужчинам, и женщинам, готовится без слоев, но с сырной шапочкой!

Для приготовления понадобится: 300 г куриного филе, 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 2 свежих огурца, 200 г корейской моркови, 150 г твердого сыра, майонез, соль, перец.

Рецепт: куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками, обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. В миске смешайте курицу, остывшие грибы с луком, огурцы и корейскую морковь. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Переложите готовую массу в красивое блюдо или салатник и разровняйте верх. Сыр натрите на мелкой терке и равномерно посыпьте им поверхность салата. Перед подачей уберите салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался и все вкусы объединились.

