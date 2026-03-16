Забудьте про скучные салаты! Эта комбинация руколы, авокадо и кедровых орешков — ресторанный вкус без лишних усилий. Идеальный баланс

В кулинарии магия часто рождается на стыке контрастов. Этот салат — прямое тому доказательство. Нежная, маслянистая мякоть авокадо встречается с пикантной, чуть горьковатой руколой, а завершает эту гармонию теплый хруст обжаренных кедровых орешков.

Что понадобится

Свежая рукола — 1 большой пучок (около 100 г), спелое авокадо — 1 шт., кедровые орехи — 3 ст. л., оливковое масло extra virgin — 2 ст. л., соевый соус — 1 ч. л., сок лимона или лайма — 1 ч. л. (для авокадо), морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Руколу промываю, обсушиваю. Крупные листья при желании можно порвать руками. Авокадо разрезаю вдоль, удаляю косточку, снимаю кожицу и нарезаю мякоть аккуратными ломтиками или кубиками. Сразу же сбрызгиваю их лимонным соком — это не только предотвратит потемнение, но и добавит легкую свежую ноту.

На сухую сковороду с толстым дном высыпаю кедровые орешки и ставлю на средний огонь. Постоянно помешивая, прогреваю их 2–3 минуты до появления легкого золотистого оттенка и стойкого орехового аромата. Важно не отходить от плиты, так как орешки подгорают мгновенно. Сразу пересыпаю их в отдельную пиалу. В небольшой емкости вилкой взбиваю оливковое масло с соевым соусом. Соевый соус дает достаточную соленость, но при желании в заправку можно добавить щепотку морской соли и перца.

На сервировочное блюдо или в неглубокую салатницу выкладываю подготовленную руколу ровным слоем. Сверху распределяю ломтики авокадо. Посыпаю салат теплыми обжаренными кедровыми орешками, оставив немного для финального украшения. Поливаю заправкой, двигаясь от центра к краям, и немедленно подаю к столу, чтобы насладиться контрастом теплых орешков и прохладной свежей зелени.

