Забудьте про скучные салаты! Эта комбинация руколы, авокадо и кедровых орешков — ресторанный вкус без лишних усилий. Идеальный баланс

В кулинарии магия часто рождается на стыке контрастов. Этот салат — прямое тому доказательство. Нежная, маслянистая мякоть авокадо встречается с пикантной, чуть горьковатой руколой, а завершает эту гармонию теплый хруст обжаренных кедровых орешков.

Что понадобится

Свежая рукола — 1 большой пучок (около 100 г), спелое авокадо — 1 шт., кедровые орехи — 3 ст. л., оливковое масло extra virgin — 2 ст. л., соевый соус — 1 ч. л., сок лимона или лайма — 1 ч. л. (для авокадо), морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Руколу промываю, обсушиваю. Крупные листья при желании можно порвать руками. Авокадо разрезаю вдоль, удаляю косточку, снимаю кожицу и нарезаю мякоть аккуратными ломтиками или кубиками. Сразу же сбрызгиваю их лимонным соком — это не только предотвратит потемнение, но и добавит легкую свежую ноту.

На сухую сковороду с толстым дном высыпаю кедровые орешки и ставлю на средний огонь. Постоянно помешивая, прогреваю их 2–3 минуты до появления легкого золотистого оттенка и стойкого орехового аромата. Важно не отходить от плиты, так как орешки подгорают мгновенно. Сразу пересыпаю их в отдельную пиалу. В небольшой емкости вилкой взбиваю оливковое масло с соевым соусом. Соевый соус дает достаточную соленость, но при желании в заправку можно добавить щепотку морской соли и перца.

На сервировочное блюдо или в неглубокую салатницу выкладываю подготовленную руколу ровным слоем. Сверху распределяю ломтики авокадо. Посыпаю салат теплыми обжаренными кедровыми орешками, оставив немного для финального украшения. Поливаю заправкой, двигаясь от центра к краям, и немедленно подаю к столу, чтобы насладиться контрастом теплых орешков и прохладной свежей зелени.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов
Общество
Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Общество
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Вместо майонеза и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Общество
Вместо майонеза и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
Здоровье/красота
Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, почему хирурги могут отказать в пластической операции
Российские спортсмены с флагом прошли на закрытии Паралимпиады
Трамп озвучил выбор США, касающийся соглашения с Кубой
Косметолог поставила точку в споре о необходимости раннего ботокса
Трамп заявил, что не готов объявить о завершении операции против Ирана
SHOT сообщил о серии прогремевших взрывов над Ярославлем
Ветеринар развеял популярный миф о чипировании животных
Израиль начал новую серию ударов по Тегерану
В Дубае начался пожар в районе аэропорта
Золото впервые с февраля упало ниже $5 тыс.
ВСУ потеряли над Москвой еще 20 беспилотников
Трамп может отложить важный визит из-за конфликта на Ближнем Востоке
Пушилин рассказал, что может обеспечить водой ДНР
Трамп пригрозил НАТО плохим будущим без помощи США
Раскрыта причина смерти актера из сериала «Следствие ведут знатоки»
СБУ задержала сотрудника НАБУ
На Западе заявили, что РФ якобы отказала советникам Макрона по Украине
Орбан заподозрил Евросоюз в подготовке к военным действиям
В двух российских городах закрыли небо для самолетов
Назван главный проигравший в результате конфликта на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году
Семья и жизнь

7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году

