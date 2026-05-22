22 мая 2026 в 00:00

Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Волосожар исполнилось 40 лет. Чем она занимается после завершения карьеры, ее история любви с мужем Максимом Траньковым — в материале NEWS.ru.

Первые шаги Волосожар в фигурном катании

Волосожар родилась 22 мая 1986 года в Днепропетровске. В пять лет она начала заниматься фигурным катанием под руководством Людмилы Петровской. Уроки проходили в Днепропетровске в специально организованной спецшколе параллельно с обучением в начальных классах.

В 14 лет Татьяна перешла в парное катание. С 2000 года участвовала в юниорских и затем взрослых соревнованиях с Петром Харченко. Их лучшим достижением стала золотая медаль чемпионата Украины (2004). С 2004 по 2010 год Волосожар выступала со Станиславом Морозовым. На их счету четыре победы в чемпионате Украины, а также серебро на двух Универсиадах (2005 и 2007).

Как Волосожар стала олимпийской чемпионкой

В 2010 году Волосожар получила российское гражданство и начала кататься с Максимом Траньковым. Этот союз оказался очень успешным. Татьяна и Максим — чемпионы (2013) и вице-чемпионы (2011, 2012) мира, четырехкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), победители финала Гран-при (2013), трехкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).

Главный успех пары пришелся на домашние Олимпийские игры в Сочи. В 2014 году фигуристы завоевали два золота в командных и личных соревнованиях.

«Я никогда не испытывала таких эмоций! Очень не хотелось подвести всех, кто с нами работал. Я перед выходом на лед гнала от себя мысли о медали — была максимальная концентрация. Мне даже кажется, что мы были немного зажаты в плане эмоций. Могли бы и лучше откатать», — сказала Волосожар после победы.

История любви фигуристов Волосожар и Транькова

Когда Татьяна и Максим начали кататься вместе, сердце Волосожар было занято. У девушки продолжался роман с бывшим партнером по спорту — Морозовым. На тот момент у Транькова тоже была девушка. Однако симпатия между спортсменами чувствовалась с самого начала. И она была настолько сильна, что в финале Гран-при в 2012 году после проката произвольной программы партнеры поцеловались прямо на льду. Это породило слухи о романе.

«Буду честным, был момент, когда грань между дружбой и отношениями начала стираться. После окончания чемпионата мира мы с Таней сбежали с банкета, взяли розовое вино, сыр и ушли на море. Смотрели на закат, молчали, а когда похолодало, Таня облокотилась на меня, и я ее приобнял», — писал Траньков в автобиографии.

У Максима был принцип — не иметь романтических отношений с партнершами. Волосожар пришлось самой признаться в чувствах. Траньков сначала сказал, что не может ответить ей взаимностью. Этим он расстроил Татьяну, но затем фигурист поменял свое мнение.

«Нам так хорошо вместе, нам всегда есть о чем говорить и молчать, мы всегда круто проводим время вместе. Мы знаем друг друга. Она красивая, умная, обаятельная, добрая, милая. Да я просто не могу представить себя без нее!» — написал фигурист в автобиографии.

Уже на шоу в Японии в 2012 году Волосожар и Траньков выступали как пара не только на льду, но и в жизни. Однако сразу афишировать новый статус они не стали.

«Сначала Максим мне озвучил ровно ту же позицию, которой раньше придерживалась сама: что совершенно ни к чему смешивать личные и рабочие отношения, катаясь в паре. Правда, сопротивлялся он недолго. Нам, на самом деле, повезло в том, что это было межсезонье. Случись это в разгар выступлений, вообще не знаю, чем бы все могло закончиться», — рассказывала Татьяна.

Максим сделал предложение своей возлюбленной в новогоднюю ночь, в начале 2015-го. Это было на Бали, где оба отдыхали. Церемония бракосочетания прошла 18 августа 2015 года в Тверском ЗАГСе в узком кругу семьи и близких друзей. На само празднование, которое состоялось на крыше отеля The Ritz-Carlton в центре Москвы, пришли более 100 гостей.

Супруги воспитывают троих детей: дочь Анжелику (2017), сыновей Теодора (2021) и Леонида (2024). В 2015 году на призовые, полученные после двух золотых медалей на Олимпийских играх в Сочи, спортсмены купили двухэтажный дом в Подмосковье. Вместо гаража Максим построил русскую баню, о которой давно мечтал. Рядом с парилкой обустроили комнату отдыха и душевую с джакузи. Зимой на участке Траньков заливает лед, на котором катается вся семья.

Незадолго до юбилея Татьяны вся семья улетела во Флориду. В соцсетях супруги поделились первыми кадрами из путешествия с видом на океан.

Чем сейчас занимается Волосожар

В феврале 2021-го в Ледовом дворце «Сокольники» открылся Центр фигурного катания Татьяны Волосожар. Три года спустя заработал Центр фигурного катания в Ухане. По словам Волосожар, в Китае это первая школа для фигуристов, основанная на российской системе и ее собственной методике.

Волосожар несколько раз участвовала в шоу «Ледниковый период». В 2022 году вместе с актером Федором Федотовым стали победителями проекта, получив главный приз миллион рублей.

В 2025 году Волосожар и Траньков выступили на турнире шоу-программ «Русский вызов». Супруги показали трогательный номер под стихи Эдуарда Асадова. В конце выступления на лед вышли их дети. В этом году Волосожар снова приняла участие в «Ледниковом периоде». Партнером фигуристки стал шорт-трекист Семен Елистратов. Также Волосожар выступила в ледовом шоу «Щелкунчик».

Кирилл Николаев
