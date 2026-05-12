Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче

11 мая в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся важнейший матч в споре за чемпионство: московское «Динамо» принимало лидирующий «Краснодар». Как коллективы сыграли в первом круге, с каким счетом завершился матч, что сказали тренеры — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» и «Краснодар» играли между собой в сезоне

Первая встреча состоялась еще в августе 2025 года. Тогда в третьем туре «Краснодар» на домашней арене оказался сильнее со счетом 1:0 — в концовке матча победу принес колумбийский нападающий Джон Кордоба. С тех пор команды встречались аж пять раз. Единственную победу динамовцы одержали в товарищеской игре перед второй частью чемпионата. Из четырех матчей три раза команды сыграли без голов. На групповом этапе «Краснодар» выиграл одну игру со счетом 4:0, а вторую по пенальти. На стадии плей-офф коллективы завершили оба матча 0:0, а по итогу «быки» снова выиграли по пенальти и вышли в Суперфинал, в котором сыграют со «Спартаком» уже после окончания РПЛ.

С каким счетом завершился матч «Динамо» — «Краснодар»

Первый опасный момент возник у гостей: на 17-й минуте лучшая связка РПЛ, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, убежали два в одного на ворота соперника, но пас не прошел, а с отскоком справился вратарь «Динамо» Андрей Лунев. Со второй попытки гости отличись. Сперцян подал со штрафного и нашел голову бразильского защитника Диего Косты. На 36-й бело-голубые минуте мяч выкатили на ногу Бителло, но Станислав Агкацев справился с классным ударом, который пришелся практически по центру ворот. На перерыв краснодарцы ушли лидерами.

Из раздевалки команда Ролана Гусева вернулась более настойчивой. Динамовцам удалось сравнять уже в первой атаке. Хуан Касерес здорово прострелил в штрафную, где пропустивший начало сезона из-за травмы Константин Тюкавин в очередной раз заставил напомнить о себе — 1:1. То, что происходило дальше — настоящая трагедия для «Краснодара». Раз за разом южане осаждали ворота «Динамо», но на пути постоянно вставал Лунев. На 62-й минуте он отразил удар головой после очередной подачи, на 64-й — не позволил Хуану Боселли добраться до мяча при потенциальном выходе один на один. На 66-й на рандеву с Луневым отправился Никита Кривцов: он забил, но в момент передачи находился в положении «вне игры». На 72-й минуте голкипер «Динамо» потащил мяч из угла ворот после прицельного удара Кевина Ленини. На 79-й — Кордоба аккуратно перебросил всю оборону москвичей, но все тот же Ленини не смог переиграть Лунева. Самый убойный момент случился на 85-й минуте: начав забег со своей половины поля, отклеившись от защитника, Боселли попадает... в отставленную ногу Лунева.

В случае, если «Краснодар» теряет очки в этом матче, то перед последним туром в лидеры выходит «Зенит», который за весь сезон был на вершине лишь один раз — после осечки «быков» с «Балтикой». После чудовищного момента Боселли команда Мурада Мусаева растерялась. На 88-й минуте вышедший на замену Ульви Бабаев запустил мяч по непонятной траектории: никто ничего не понял, казалось, что снаряд летит в разы выше ворот, а по итогу он чуть не свалился за шиворот Агкацеву, вратарь справился. На 90-й минуте Кордоба отчаянно боролся из последних сил: толкался, ругался, хватал оппонента за майку. По итогу эпизода он получил желтую карточку, а излишне эмоциональный тренер «Динамо» Ролан Гусев — вторую и отправился в раздевалку.

В добавленное время два момента получил праздновавший свой 31-й день рождения Иван Сергеев. С первого раза он послал мяч чуть мимо ворот, а ровно в такой же атаке через 40 секунд поставил крест на чемпионских амбициях «Краснодара» — 2:1. Если при ничейном счете «Краснодар» устраивала любая потеря очков «Зенитом» в последнем матче против «Ростова», то теперь их устроит только поражение конкурента при условии собственной победы над «Оренбургом». Символично, что практически сделали петербуржцев чемпионом бывшие игроки команды. За «Зенит» долгое время выступали два главных героя этого матча — Лунев и Сергеев. Перед последним туром суперкомпьютер оценивает шансы сине-бело-голубых на чемпионство в 84%. В реальности этих процентов больше.

Что говорили тренеры после игры

Тренер «Динамо» Юрий Жирков назвал знаковой победу в последней домашней игре сезона. Он отметил, что не видел, за что удалили Гусева. Жирков связал эту красную карточку с высоким накалом страстей в матче.

«Мы перед игрой напоминали игрокам про обидное поражение в Кубке и предыдущих матчах. Должны были это переломить и победить. Посыл был такой, что наша команда может играть со всеми лидерами достойно и обыгрывать их», — сказал Жирков.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что после такого матча говорить тяжело. На вопрос о возможной борьбе за чемпионство специалист ответил «будем верить в чудо».

«Хорошо провели первый тайм. Во второй половине допустили одну ошибку, потом были моменты, должны были реализовать. Пропустили быструю атаку, когда надо было забивать. Претензий ни к кому нет. Проиграли мы не из-за судейства сегодня», — сказал Мусаев.

