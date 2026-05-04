День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 06:57

Война с судьями, дружба с Дзюбой, миллионы в Китае: как живет Слуцкий

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российскому футбольному тренеру Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет. Сколько специалист зарабатывает в Китае, как подружился с нападающим Артемом Дзюбой, в какие скандалы попадал, что сказал об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ — в материале NEWS.ru.

Какие трофеи выиграл тренер Слуцкий в России

Слуцкий родился 4 мая 1971 года в Волгограде. В девятилетнем возрасте он пришел в футбольную секцию местного «Спартака» и стал вратарем. Параллельно с учебой в Волгоградском государственном институте физической культуры Слуцкий играл за команду «Звезда», которая выступала во второй лиге СССР. Будущий тренер сборной России рано завершил игровую карьеру из-за травмы колена. Он упал с дерева, пытаясь спасти кота соседки.

В 1993 году Слуцкий устроился на работу детским тренером в футбольную школу волгоградской «Олимпии». В 2001-м он стал главным тренером дублирующего состава «Уралана» из Элисты. Под руководством специалиста команда заняла второе и третье места в турнире дублеров Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2003 году Слуцкий возглавил основную команду, но позднее «Уралан» расформировали из-за финансовых проблем.

Затем его назначили главным тренером клуба «Москва». Под руководством Слуцкого клуб добился наивысшего результата в РПЛ — четвертое место. В 2007-м «Москва» играла в финале Кубка России, но уступила московскому «Локомотиву».

Леонид Слуцкий во время матча финала Кубка России «Москва» — «Локомотив», 2007 год Леонид Слуцкий во время матча финала Кубка России «Москва» — «Локомотив», 2007 год Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

С 2007 по 2009 год Слуцкий работал в самарских «Крыльях Советов». Главных тренерских высот наставник достиг в ЦСКА. Он руководил армейцами семь лет. В 2009 году ЦСКА прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов испанскую «Севилью». Для российских команд выход в четвертьфинал турнира до сих пор является лучшим результатом.

Под руководством Слуцкого ЦСКА трижды стал чемпионом России, по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Он получил звание заслуженного тренера РФ. Слуцкий ушел из ЦСКА в 2016 году.

С июня по декабрь 2017-го специалист работал в английском «Халл Сити». Руководство поставило перед Слуцким задачу вернуть команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу, но тренеру это сделать не удалось. Россиянина уволили, когда «Халл Сити» шел на 20-м месте в турнирной таблице.

В марте 2018 года Слуцкий возглавил нидерландский клуб «Витесс». Команда заняла пятое место в чемпионате, но не смогла пробиться в Лигу Европы. В ноябре 2019 года Слуцкого уволили после пяти поражений подряд.

Затем тренер вернулся в Россию и возглавил казанский «Рубин». По итогам сезона-2020/21 команда заняла четвертое место в РПЛ. После начала специальной военной операции на Украине из «Рубина» ушли практически все иностранные футболисты. Команда не справилась с потерей лидеров и вылетела из РПЛ. В ноябре 2022 года Слуцкий покинул клуб по собственному желанию.

Игрок ФК «Рубин» Герман Онугха и главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий во время матча Игрок ФК «Рубин» Герман Онугха и главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий во время матча Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

Как тренер Слуцкий работал со сборной России

В августе 2015 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера сборной России после ухода итальянца Фабио Капелло. Специалист совмещал должность с работой в ЦСКА. Национальная команда одержала четыре победы подряд в отборе на чемпионат Европы и сумела выйти в финальный турнир.

Россия попала в группу с Англией, Словакией и Уэльсом. Национальная сборная набрала всего одно очко и вылетела из турнира. После неудачного выступления на Евро-2016 Слуцкий принес извинения болельщикам и покинул пост главного тренера.

Как тренер Слуцкий подружился с футболистом Дзюбой

Слуцкий доверил форварду место в стартовом составе сборной России. В отборочном цикле Евро-2016 Дзюба забил восемь голов.

После ухода из сборной Слуцкий сохранил хорошие отношения с футболистом. Они часто подкалывали друг друга в социальных сетях. Слуцкий называл форварда игрочишкой, а футболист тренера — Леонидбургером.

«Мы безумно друг друга любим. Конечно, „любим“ в кавычках. Мы в обычной жизни любим шутить, и это перенеслось в интернет-пространство», — говорил Слуцкий.

Леонид Слуцкий вручает премию Российской премьер-лиги в номинации «Самый медийный игрок сезона» игроку «Локомотива» Артему Дзюбе, 2023 год Леонид Слуцкий вручает премию Российской премьер-лиги в номинации «Самый медийный игрок сезона» игроку «Локомотива» Артему Дзюбе, 2023 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2022 году Дзюба после ухода из «Зенита» провел несколько тренировок с «Рубином», который возглавлял Слуцкий, но не подписал контракт с клубом. Наставник заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что дружит с форвардом.

«Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, то он всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий.

Футболист и тренер снимались в юмористических проектах «Большое шоу», «Плохие выдуманные новости» и во многих других. Слуцкий и Дзюба также были участниками программы «Ну, так нельзя». Гостями эфира в основном становились известные футболисты. Шоу не раз критиковали из-за обилия нецензурной лексики. Программу закрыли в декабре 2023 года. В 2024-м Слуцкий в шутку усомнился в умственных способностях Дзюбы для тренерской работы.

«Там же куча тестов будет — на профпригодность и IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами», — сказал Слуцкий в разговоре с CSKA TV.

В какие скандалы попадал тренер Слуцкий

В 2000 году Слуцкий, будучи тренером «Олимпии», ударил арбитра Николая Павлова, который допустил несколько грубых ошибок. После этого инцидента тренера дисквалифицировали до конца сезона, а судья больше не работал на профессиональном уровне.

Леонид Слуцкий в матче 1-го тура чемпионата РПЛ между командами ФК «Рубин» и ФК «Локомотив», 2020 год Леонид Слуцкий в матче 1-го тура чемпионата РПЛ между командами ФК «Рубин» и ФК «Локомотив», 2020 год Фото: Алексей Насыров/РИА Новости

В августе 2020 года Слуцкий во время матча «Рубин» — «Локомотив» был недоволен судейством и оскорбил Сергея Иванова. Тренер получил красную карточку.

«Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверное, эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я. Ты и так убил команду, лишил нас в первой игре возможных очков. А зачем дальше делать из нас идиотов?» — сказал Слуцкий после игры.

Тренера оштрафовали на 200 тысяч рублей и дисквалифицировали на два матча. В 2021 году после игры «Зенит» — «Рубин» Слуцкий назвал Иванова профнепригодным.

После матча с «Ротором» тренер заявил, что арбитр Виталий Мешков отказался жать ему руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Судья сказал, что сделал это из-за слов специалиста в адрес коллег.

После матча «Рубина» с «Ростовом» в 2022-м Слуцкий высказал недовольство работой судьи.

«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще... Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо… Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость», — сказал Слуцкий после матча.

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В августе 2023 года тренер защитил Дзюбу, который пообещал журналисту засунуть телефон в одно место.

«Говорят: мол, надо думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… К Дзюбе подходят тысячи людей. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но за тобой бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», — сказал Слуцкий в программе «Ну, так нельзя».

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал специалиста на 100 тысяч рублей и отстранил его на год условно от футбольной деятельности.

Кого сейчас тренирует Слуцкий

С 2024 года Слуцкий тренирует китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». По итогам двух последних сезонов команда занимала второе место в чемпионате. Под руководством Слуцкого клуб дважды завоевал Суперкубок Китая.

В 2024-м стало известно, что годовой доход тренера в «Шанхай Шэньхуа» может составить $2 млн. В случае выполнения определенных целей на сезон Слуцкий может заработать еще $500 тысяч.

Перед началом текущего сезона с «Шанхай Шэньхуа» сняли десять очков из-за коррупционного скандала в китайском футболе (2015–2021 годы. — NEWS.ru). Слуцкий считает это решение несправедливым, так как в клубе сейчас нет ни одного человека, который работал в те времена.

Леонид Слуцкий перед ответным матчем 1/16 финала элитной лиги чемпионов АФК между японским «Кавасаки Фронтале» и китайским «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий перед ответным матчем 1/16 финала элитной лиги чемпионов АФК между японским «Кавасаки Фронтале» и китайским «Шанхай Шэньхуа» Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

«Это максимально болезненно. Это невозможно оспорить. Шло долгое закрытое коррупционное расследование. Это решение чуть ли не на уровне правительства», — сказал тренер.

Что известно о личной жизни тренера Слуцкого

В 2018 году Слуцкий развелся с женой Ириной после 14 лет брака. У них есть сын Дмитрий. Он пишет рэп-композиции под псевдонимом LeWeight. Экс-супруга тренера является философом по образованию.

В декабре 2016 года Слуцкий открыл в Волгограде детскую футбольную школу под эгидой ЦСКА. Спустя несколько лет учреждение начало работать с «Ротором». По словам специалиста, это решение вызвало негативный эффект. Слуцкий заявил, что в школе стали проводить тренировки по устаревшим стандартам, а юные игроки получали недостаточно времени для занятий на футбольных полях.

В июне 2023 года для воспитанников футбольной школы Слуцкого открыли стадион «Бомбонера». Спортивный комплекс включает в себя открытое поле с искусственным газоном, манеж с маленьким полем, двухэтажное административное здание, раздевалки и небольшие трибуны. Стоимость строительства арены составила 135 млн рублей, из которых 90 млн потратил Слуцкий, а 5 млн вложил экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Остальные средства помогли собрать спонсоры.

Василий Березуцкий Василий Березуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слуцкий неоднократно принимал участие в съемках премьер-лиги и высшей лиги КВН. В 2016 году он возглавил команду из футболистов сборной России, участвовавшую программе «Что? Где? Когда?» Под руководством наставника знатоки победили телезрителей со счетом 6:4. В начале 2021 года Слуцкий сделал себе пересадку волос в Турции. Он заявил в интервью Собчак, что процедура не была болезненной.

Во время паузы на матчи чемпионата Китая Слуцкий приезжает на съемки передачи «Это футбол, брат!». В ходе одного из эфиров программы тренер поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«На мой взгляд, если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков, им будет тяжело», — заявил Слуцкий.

Читайте также:

«Выстрадали эту победу»: Ватутин о 20-летии триумфа ЦСКА в Евролиге

«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026

«Пнули клубок змей»: Казанский о футбольных судьях, РПЛ, хоккее в РФ и КВН

Спорт
Леонид Слуцкий
тренеры
Футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.