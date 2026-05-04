Война с судьями, дружба с Дзюбой, миллионы в Китае: как живет Слуцкий

Российскому футбольному тренеру Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет. Сколько специалист зарабатывает в Китае, как подружился с нападающим Артемом Дзюбой, в какие скандалы попадал, что сказал об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ — в материале NEWS.ru.

Какие трофеи выиграл тренер Слуцкий в России

Слуцкий родился 4 мая 1971 года в Волгограде. В девятилетнем возрасте он пришел в футбольную секцию местного «Спартака» и стал вратарем. Параллельно с учебой в Волгоградском государственном институте физической культуры Слуцкий играл за команду «Звезда», которая выступала во второй лиге СССР. Будущий тренер сборной России рано завершил игровую карьеру из-за травмы колена. Он упал с дерева, пытаясь спасти кота соседки.

В 1993 году Слуцкий устроился на работу детским тренером в футбольную школу волгоградской «Олимпии». В 2001-м он стал главным тренером дублирующего состава «Уралана» из Элисты. Под руководством специалиста команда заняла второе и третье места в турнире дублеров Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2003 году Слуцкий возглавил основную команду, но позднее «Уралан» расформировали из-за финансовых проблем.

Затем его назначили главным тренером клуба «Москва». Под руководством Слуцкого клуб добился наивысшего результата в РПЛ — четвертое место. В 2007-м «Москва» играла в финале Кубка России, но уступила московскому «Локомотиву».

Леонид Слуцкий во время матча финала Кубка России «Москва» — «Локомотив», 2007 год Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

С 2007 по 2009 год Слуцкий работал в самарских «Крыльях Советов». Главных тренерских высот наставник достиг в ЦСКА. Он руководил армейцами семь лет. В 2009 году ЦСКА прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов испанскую «Севилью». Для российских команд выход в четвертьфинал турнира до сих пор является лучшим результатом.

Под руководством Слуцкого ЦСКА трижды стал чемпионом России, по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Он получил звание заслуженного тренера РФ. Слуцкий ушел из ЦСКА в 2016 году.

С июня по декабрь 2017-го специалист работал в английском «Халл Сити». Руководство поставило перед Слуцким задачу вернуть команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу, но тренеру это сделать не удалось. Россиянина уволили, когда «Халл Сити» шел на 20-м месте в турнирной таблице.

В марте 2018 года Слуцкий возглавил нидерландский клуб «Витесс». Команда заняла пятое место в чемпионате, но не смогла пробиться в Лигу Европы. В ноябре 2019 года Слуцкого уволили после пяти поражений подряд.

Затем тренер вернулся в Россию и возглавил казанский «Рубин». По итогам сезона-2020/21 команда заняла четвертое место в РПЛ. После начала специальной военной операции на Украине из «Рубина» ушли практически все иностранные футболисты. Команда не справилась с потерей лидеров и вылетела из РПЛ. В ноябре 2022 года Слуцкий покинул клуб по собственному желанию.

Игрок ФК «Рубин» Герман Онугха и главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий во время матча Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

Как тренер Слуцкий работал со сборной России

В августе 2015 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера сборной России после ухода итальянца Фабио Капелло. Специалист совмещал должность с работой в ЦСКА. Национальная команда одержала четыре победы подряд в отборе на чемпионат Европы и сумела выйти в финальный турнир.

Россия попала в группу с Англией, Словакией и Уэльсом. Национальная сборная набрала всего одно очко и вылетела из турнира. После неудачного выступления на Евро-2016 Слуцкий принес извинения болельщикам и покинул пост главного тренера.

Как тренер Слуцкий подружился с футболистом Дзюбой

Слуцкий доверил форварду место в стартовом составе сборной России. В отборочном цикле Евро-2016 Дзюба забил восемь голов.

После ухода из сборной Слуцкий сохранил хорошие отношения с футболистом. Они часто подкалывали друг друга в социальных сетях. Слуцкий называл форварда игрочишкой, а футболист тренера — Леонидбургером.

«Мы безумно друг друга любим. Конечно, „любим“ в кавычках. Мы в обычной жизни любим шутить, и это перенеслось в интернет-пространство», — говорил Слуцкий.

Леонид Слуцкий вручает премию Российской премьер-лиги в номинации «Самый медийный игрок сезона» игроку «Локомотива» Артему Дзюбе, 2023 год Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2022 году Дзюба после ухода из «Зенита» провел несколько тренировок с «Рубином», который возглавлял Слуцкий, но не подписал контракт с клубом. Наставник заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что дружит с форвардом.

«Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, то он всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий.

Футболист и тренер снимались в юмористических проектах «Большое шоу», «Плохие выдуманные новости» и во многих других. Слуцкий и Дзюба также были участниками программы «Ну, так нельзя». Гостями эфира в основном становились известные футболисты. Шоу не раз критиковали из-за обилия нецензурной лексики. Программу закрыли в декабре 2023 года. В 2024-м Слуцкий в шутку усомнился в умственных способностях Дзюбы для тренерской работы.

«Там же куча тестов будет — на профпригодность и IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами», — сказал Слуцкий в разговоре с CSKA TV.

В какие скандалы попадал тренер Слуцкий

В 2000 году Слуцкий, будучи тренером «Олимпии», ударил арбитра Николая Павлова, который допустил несколько грубых ошибок. После этого инцидента тренера дисквалифицировали до конца сезона, а судья больше не работал на профессиональном уровне.

Леонид Слуцкий в матче 1-го тура чемпионата РПЛ между командами ФК «Рубин» и ФК «Локомотив», 2020 год Фото: Алексей Насыров/РИА Новости

В августе 2020 года Слуцкий во время матча «Рубин» — «Локомотив» был недоволен судейством и оскорбил Сергея Иванова. Тренер получил красную карточку.

«Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверное, эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я. Ты и так убил команду, лишил нас в первой игре возможных очков. А зачем дальше делать из нас идиотов?» — сказал Слуцкий после игры.

Тренера оштрафовали на 200 тысяч рублей и дисквалифицировали на два матча. В 2021 году после игры «Зенит» — «Рубин» Слуцкий назвал Иванова профнепригодным.

После матча с «Ротором» тренер заявил, что арбитр Виталий Мешков отказался жать ему руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Судья сказал, что сделал это из-за слов специалиста в адрес коллег.

После матча «Рубина» с «Ростовом» в 2022-м Слуцкий высказал недовольство работой судьи.

«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще... Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо… Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость», — сказал Слуцкий после матча.

Леонид Слуцкий Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В августе 2023 года тренер защитил Дзюбу, который пообещал журналисту засунуть телефон в одно место.

«Говорят: мол, надо думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков. Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… К Дзюбе подходят тысячи людей. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но за тобой бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», — сказал Слуцкий в программе «Ну, так нельзя».

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал специалиста на 100 тысяч рублей и отстранил его на год условно от футбольной деятельности.

Кого сейчас тренирует Слуцкий

С 2024 года Слуцкий тренирует китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». По итогам двух последних сезонов команда занимала второе место в чемпионате. Под руководством Слуцкого клуб дважды завоевал Суперкубок Китая.

В 2024-м стало известно, что годовой доход тренера в «Шанхай Шэньхуа» может составить $2 млн. В случае выполнения определенных целей на сезон Слуцкий может заработать еще $500 тысяч.

Перед началом текущего сезона с «Шанхай Шэньхуа» сняли десять очков из-за коррупционного скандала в китайском футболе (2015–2021 годы. — NEWS.ru). Слуцкий считает это решение несправедливым, так как в клубе сейчас нет ни одного человека, который работал в те времена.

Леонид Слуцкий перед ответным матчем 1/16 финала элитной лиги чемпионов АФК между японским «Кавасаки Фронтале» и китайским «Шанхай Шэньхуа» Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

«Это максимально болезненно. Это невозможно оспорить. Шло долгое закрытое коррупционное расследование. Это решение чуть ли не на уровне правительства», — сказал тренер.

Что известно о личной жизни тренера Слуцкого

В 2018 году Слуцкий развелся с женой Ириной после 14 лет брака. У них есть сын Дмитрий. Он пишет рэп-композиции под псевдонимом LeWeight. Экс-супруга тренера является философом по образованию.

В декабре 2016 года Слуцкий открыл в Волгограде детскую футбольную школу под эгидой ЦСКА. Спустя несколько лет учреждение начало работать с «Ротором». По словам специалиста, это решение вызвало негативный эффект. Слуцкий заявил, что в школе стали проводить тренировки по устаревшим стандартам, а юные игроки получали недостаточно времени для занятий на футбольных полях.

В июне 2023 года для воспитанников футбольной школы Слуцкого открыли стадион «Бомбонера». Спортивный комплекс включает в себя открытое поле с искусственным газоном, манеж с маленьким полем, двухэтажное административное здание, раздевалки и небольшие трибуны. Стоимость строительства арены составила 135 млн рублей, из которых 90 млн потратил Слуцкий, а 5 млн вложил экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Остальные средства помогли собрать спонсоры.

Василий Березуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слуцкий неоднократно принимал участие в съемках премьер-лиги и высшей лиги КВН. В 2016 году он возглавил команду из футболистов сборной России, участвовавшую программе «Что? Где? Когда?» Под руководством наставника знатоки победили телезрителей со счетом 6:4. В начале 2021 года Слуцкий сделал себе пересадку волос в Турции. Он заявил в интервью Собчак, что процедура не была болезненной.

Во время паузы на матчи чемпионата Китая Слуцкий приезжает на съемки передачи «Это футбол, брат!». В ходе одного из эфиров программы тренер поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«На мой взгляд, если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков, им будет тяжело», — заявил Слуцкий.

