30 января 2026 в 11:39

«Невозможно оспорить»: Слуцкий о лишении «Шанхай Шэньхуа» 10 очков

Слуцкий назвал максимально болезненным снятие очков с ФК «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Снятие 10 очков из-за коррупционного дела стало максимально болезненным для футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!» тренер команды Леонид Слуцкий. По его словам, санкции невозможно оспорить, поскольку шло долгое громкое расследование. Слуцкий намекнул, что решение нельзя назвать справедливым, так как в ФК сейчас нет ни одного человека, который работал в те времена.

Несколько лет назад в Китае был огромный коррупционный скандал. Это касается периода с 2015 по 2021 год. В команде «Шанхай Шеньхуа» не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя того времени. Это максимально болезненно. Это невозможно оспорить. Потому что шло долгое коррупционное расследование закрытое. И это решение чуть ли не на уровне правительства, — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» лишился 10 очков в чемпионате Китая 2026 года. Также ФК оштрафовали на 1 млн юаней (10,9 млн рублей). Кроме того, за участие в договорных матчах и азартных играх были отстранены 43 человека. В минувшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате и вышел в полуфинал Кубка Китая.

Леонид Слуцкий
