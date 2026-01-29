«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого поплатился за мошенничество

Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, лишился 10 очков в чемпионате Китая 2026 года в рамках антикоррупционного разбирательства, передает Global Times. Также ФК оштрафован на 1 млн юаней (10,9 млн рублей).

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации (КФА) Чэнь Сююань, приговоренный в 2024 году к пожизненному заключению за взяточничество, и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те вошли в число 73 человек, которым пожизненно запрещено участвовать в деятельности, связанной с футболом, — добавили там.

Кроме того, за участие в договорных матчах и азартных играх от футбола были отстранены 43 человека. В минувшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате и вышел в полуфинал Кубка Китая.

Тем временем российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды. Решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Панарин не сыграет ни в одной из трех оставшихся игр регулярного чемпионата перед паузой на Олимпийские игры.