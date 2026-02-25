Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:32

Назван срок, который запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года

Прокурор запросил 12 лет колонии для экс-главы «Локомотива» Липатова

Сергей Липатов Сергей Липатов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Прокурор попросил приговорить бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова к 12 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского областного суда. Экс-функционер обвиняется в подстрекательстве к убийству, совершенному более 20 лет назад.

Прошу назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сказала прокурор.

Среди смягчающих обстоятельств она отметила наличие у подсудимого четверых малолетних детей, а также тот факт, что он перечислил 1 млн рублей потерпевшей стороне. Однако, по словам обвинителя, Липатов мог отказаться от преступного замысла, но не сделал этого.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, Липатов из личной неприязни и в рамках бизнес-конфликта заказал убийство директора юрфирмы «Инюрконсалт» и советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова. За преступление он заплатил $200 тыс. (15,3 млн рублей сегодня). Фоминова застрелили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался домой в дачный кооператив «Аграрник» в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее Липатов попросил прощения у вдовы и дочери убитого по его заказу Фоминова. Как отметил его адвокат, доверитель направил родственникам убитого телеграмму, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также в послании Липатов написал, что не ждет понимания и прощения от семьи Фоминова, поскольку осознает, что стал причиной их боли на все оставшиеся годы.

