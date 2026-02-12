«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года

Экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив» Сергей Липатов попросил прощения у вдовы и дочери убитого по его заказу советника главы Министерства путей сообщения Игоря Фоминова, заявил адвокат на заседании в Одинцовском городском суде. Он отметил, что его доверитель направил родственникам убитого телеграмму, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, передает РБК.

Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся, — зачитал текст телеграммы адвокат.

Также в послании Липатов написал, что не ждет понимания и прощения от семьи Фоминова, поскольку осознает, что стал причиной их боли на все оставшиеся годы. На вопрос, почему он не извинился раньше, экс-глава «Локомотива» ответил, что «понимание жизни» пришло к нему только к концу следствия.

Одинцовский городской суд Подмосковья продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Липатова. Он обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом и в убийстве. Свою вину он полностью признал.