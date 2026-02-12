Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 17:54

«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года

Экс‑глава «Локомотива» Липатов извинился перед вдовой и дочерью убитого Фоминова

Сергей Липатов Сергей Липатов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив» Сергей Липатов попросил прощения у вдовы и дочери убитого по его заказу советника главы Министерства путей сообщения Игоря Фоминова, заявил адвокат на заседании в Одинцовском городском суде. Он отметил, что его доверитель направил родственникам убитого телеграмму, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, передает РБК.

Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся, — зачитал текст телеграммы адвокат.

Также в послании Липатов написал, что не ждет понимания и прощения от семьи Фоминова, поскольку осознает, что стал причиной их боли на все оставшиеся годы. На вопрос, почему он не извинился раньше, экс-глава «Локомотива» ответил, что «понимание жизни» пришло к нему только к концу следствия.

Одинцовский городской суд Подмосковья продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Липатова. Он обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом и в убийстве. Свою вину он полностью признал.

убийства
Локомотив
суды
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу в Белоруссии
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.