Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:20

Экс-глава совета директоров «Локомотива» сознался в заказных убийствах

Экс-глава совета директоров «Локомотива» Липатов признал вину в убийствах

Экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив», фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде Экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив», фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах, передает ТАСС. Дело рассматривает Одинцовский городской суд Московской области.

Да, признаю вину в полном объеме, — заявил он.

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» стал фигурантом уголовного дела миллиардера Валерия Цимбаева о заказных убийствах. По предварительной информации, он действовал с бывшими сотрудниками МВД и 5-го отдела РУОП Алексеем Ч. и Леонидом Р., экс-военнослужащим Павлом Х., а также неким Олегом М.

Также стало известно, что один из крупнейших владельцев московской коммерческой недвижимости миллиардер Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства. Исполнителями преступления должны были стать бывшие сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь». Предприниматель арестован до 11 сентября. Потерпевшим по делу проходит экс-советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин.

Локомотив
суды
убийства
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земля пережила удар одного из самых мощных геоштормов XXI века
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.