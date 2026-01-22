Экс-глава совета директоров «Локомотива» сознался в заказных убийствах

Экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив», фигурант дела о заказных убийствах Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде

Бывший председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах, передает ТАСС. Дело рассматривает Одинцовский городской суд Московской области.

Да, признаю вину в полном объеме, — заявил он.

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» стал фигурантом уголовного дела миллиардера Валерия Цимбаева о заказных убийствах. По предварительной информации, он действовал с бывшими сотрудниками МВД и 5-го отдела РУОП Алексеем Ч. и Леонидом Р., экс-военнослужащим Павлом Х., а также неким Олегом М.

Также стало известно, что один из крупнейших владельцев московской коммерческой недвижимости миллиардер Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства. Исполнителями преступления должны были стать бывшие сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь». Предприниматель арестован до 11 сентября. Потерпевшим по делу проходит экс-советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин.