12 января 2026 в 08:56

Экс-глава совета директоров «Локомотива» стал фигурантом дела об убийстве

Сергей Липатов Сергей Липатов Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов стал фигурантом уголовного дела миллиардера Валерия Цимбаева о заказных убийствах, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. По предварительной информации, он действовал с бывшими сотрудниками МВД и 5-го отдела РУОП Алексеем Ч. и Леонидом Р., экс-военнослужащим Павлом Х., а также неким Олегом М.

Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования по данному уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела, а именно Липатова С. В., Рамазанова О. Д., Цимбаева В. М., — сказано в документе.

По версии следствия, Липатов заплатил указанным лицам за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт». Речь идет о советнике главы Министерства путей сообщения РФ Александре Фоминове.

В январе 2025 года Басманный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации серии убийств в 2003 году. По версии следствия, за вознаграждение он организовал как минимум четыре особо тяжких преступления, в частности, заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

До этого в Москве был задержан подозреваемый в руководстве преступной группировкой, занимавшейся заказными убийствами на территории Оренбургской области. Уголовное дело охватывает преступления, совершенные в период с 2013 по 2020 год. Фигурантом является Алексей Худаев, который долгое время находился в федеральном розыске.

