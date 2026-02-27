Суд вынес приговор экс-главе совета директоров «Локомотива» за убийство Суд приговорил экс-главу совета директоров «Локомотива» к 10 годам за убийство

Бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова приговорили к 10 годам колонии, передает ТАСС. Речь идет об уголовном деле об организации заказного убийства советника главы Министерства путей сообщения.

Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сказано в приговоре суда.

Ранее прокурор просил назначить фигуранту 12 лет лишения свободы. Липатов попросил прощения у вдовы и дочери убитого по его заказу чиновника. Как отметил его адвокат, доверитель направил им телеграмму, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также в послании Липатов написал, что не ждет понимания и прощения от этой семьи, поскольку осознает, что стал причиной их боли на все оставшиеся годы.

Также один из крупнейших владельцев московской коммерческой недвижимости миллиардер Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства. Исполнителями преступления должны были стать бывшие сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь».