Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:18

Суд вынес приговор экс-главе совета директоров «Локомотива» за убийство

Суд приговорил экс-главу совета директоров «Локомотива» к 10 годам за убийство

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова приговорили к 10 годам колонии, передает ТАСС. Речь идет об уголовном деле об организации заказного убийства советника главы Министерства путей сообщения.

Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сказано в приговоре суда.

Ранее прокурор просил назначить фигуранту 12 лет лишения свободы. Липатов попросил прощения у вдовы и дочери убитого по его заказу чиновника. Как отметил его адвокат, доверитель направил им телеграмму, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также в послании Липатов написал, что не ждет понимания и прощения от этой семьи, поскольку осознает, что стал причиной их боли на все оставшиеся годы.

Также один из крупнейших владельцев московской коммерческой недвижимости миллиардер Валерий Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства. Исполнителями преступления должны были стать бывшие сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь».

Локомотив
убийства
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артиллеристы «Севера» сорвали логистику ВСУ в Сумской области
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.