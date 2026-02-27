Суд не смягчил приговор маньяку Манишину Суд оставил без изменения приговор Манишину по делу об 11 убийствах

Суд оставил без изменения приговор маньяку Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек, сообщили в судебной инстанции. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Манишин — российский серийный убийца, известный как «политеховский маньяк» или «барнаульский маньяк», который орудовал в Алтайском крае. В период с 1989 по 2000 год он убил 11 абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета, а также жительниц региона.

Ранее сообщалось, что родственники погибшей абитуриентки из Тувы потребовали ужесточить наказание Манишину. Сам же «барнаульский маньяк» подал апелляционную жалобу на приговор. Защитник серийного убийцы захотел оспорить решение Калманского районного суда.