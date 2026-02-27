Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:37

Суд не смягчил приговор маньяку Манишину

Суд оставил без изменения приговор Манишину по делу об 11 убийствах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд оставил без изменения приговор маньяку Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек, сообщили в судебной инстанции. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Манишин — российский серийный убийца, известный как «политеховский маньяк» или «барнаульский маньяк», который орудовал в Алтайском крае. В период с 1989 по 2000 год он убил 11 абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета, а также жительниц региона.

Ранее сообщалось, что родственники погибшей абитуриентки из Тувы потребовали ужесточить наказание Манишину. Сам же «барнаульский маньяк» подал апелляционную жалобу на приговор. Защитник серийного убийцы захотел оспорить решение Калманского районного суда.

суды
приговоры
маньяки
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
ЦБ заблокировал оферту по акциям ПИК
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.