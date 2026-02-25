Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:07

Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года

На Урале осудили мужчину, убившего семь человек в 1993 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского вынесли приговор Виктору Петриченко, признанному виновным в убийстве семи человек, совершенном в новогоднюю ночь 1993 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Мужчина проведет 14 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.

Суд признал Петриченко виновным по статье 102 УК РСФСР, квалифицировав преступление как умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений. При назначении наказания суд руководствовался нормами законодательства, действовавшего на момент совершения преступления. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, постановив взыскать с осужденного 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно материалам дела, 31 декабря 1992 года на железнодорожном вокзале Свердловск-Пассажирский Петриченко познакомился с будущими жертвами. В ходе распития спиртных напитков он получил приглашение посетить их квартиру в Каменске-Уральском. Находясь в гостях, злоумышленник подмешал в алкоголь клофелин пятерым взрослым. Когда они потеряли сознание, он нанес им множественные удары молотком по голове. Затем преступник заманил на кухню двоих детей и аналогичным образом расправился с ними, после чего похитил ценные вещи.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Петриченко вел бродяжнический образ жизни и скрывался от следствия в других регионах. Задержать его удалось лишь в январе 2025 года в городе Белогорске Амурской области, где он к тому времени уже осел, жил с семьей в частном доме и вел обычный образ жизни. В ходе расследования следователи допросили более 150 свидетелей и провели 56 различных экспертиз.

На следствии Петриченко полностью признал свою вину. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость: мужчина отдавал отчет своим действиям как в момент совершения преступления более 30 лет назад, так и осознает их сейчас.

Ранее Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. По версии следствия, он зарубил женщину топором, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

Свердловская область
убийства
приговоры
маньяки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи
Патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии
Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области
«Огромные потери»: в Белгородской области назвали число убитых ВСУ жителей
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Психолог дала советы, как разорвать порочный круг долгов
Кузнецов ответил, нужно ли Талалаеву уходить из «Балтики» в топ-клуб
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.