Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского вынесли приговор Виктору Петриченко, признанному виновным в убийстве семи человек, совершенном в новогоднюю ночь 1993 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Мужчина проведет 14 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.

Суд признал Петриченко виновным по статье 102 УК РСФСР, квалифицировав преступление как умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений. При назначении наказания суд руководствовался нормами законодательства, действовавшего на момент совершения преступления. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, постановив взыскать с осужденного 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно материалам дела, 31 декабря 1992 года на железнодорожном вокзале Свердловск-Пассажирский Петриченко познакомился с будущими жертвами. В ходе распития спиртных напитков он получил приглашение посетить их квартиру в Каменске-Уральском. Находясь в гостях, злоумышленник подмешал в алкоголь клофелин пятерым взрослым. Когда они потеряли сознание, он нанес им множественные удары молотком по голове. Затем преступник заманил на кухню двоих детей и аналогичным образом расправился с ними, после чего похитил ценные вещи.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Петриченко вел бродяжнический образ жизни и скрывался от следствия в других регионах. Задержать его удалось лишь в январе 2025 года в городе Белогорске Амурской области, где он к тому времени уже осел, жил с семьей в частном доме и вел обычный образ жизни. В ходе расследования следователи допросили более 150 свидетелей и провели 56 различных экспертиз.

На следствии Петриченко полностью признал свою вину. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость: мужчина отдавал отчет своим действиям как в момент совершения преступления более 30 лет назад, так и осознает их сейчас.

