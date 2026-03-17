Названа причина пропуска матчей волейболисткой Трухиной

Волейболистка клуба «Уралочки-НТМК» Полина Трухина не будет принимать участие в ближайших матчах плей-офф чемпионата России из-за автокатастрофы, в которую попала ее семья, сообщил Telegram-канал команды Свердловской области. В клубе также выразили спортсменке соболезнования.

Трагические события произошли в семье Полины Трухиной — семья нашего либеро попала в автокатастрофу. Мы выражаем искренние соболезнования нашему игроку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с этим Полина пока будет отсутствовать в некоторых матчах чемпионата России. Держись, Полина! Мы с тобой, — заявили в клубе.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии, Швеции и Финляндии по хоккею отказались участвовать в Кубке мира 2028 года, если в турнире будет представлена российская команда. Лига уже в курсе общей позиции этих трех европейских стран. Национальная хоккейная лига пока не определилась с окончательным решением, но заявила, что будет следить за развитием событий. В НХЛ отметили, что оставляют пространство для различных сценариев, так как до начала турнира остается еще два года.