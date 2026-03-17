Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:25

Названа причина пропуска матчей волейболисткой Трухиной

Волейболистка Трухина пропустит матчи из-за ДТП с участием семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Волейболистка клуба «Уралочки-НТМК» Полина Трухина не будет принимать участие в ближайших матчах плей-офф чемпионата России из-за автокатастрофы, в которую попала ее семья, сообщил Telegram-канал команды Свердловской области. В клубе также выразили спортсменке соболезнования.

Трагические события произошли в семье Полины Трухиной — семья нашего либеро попала в автокатастрофу. Мы выражаем искренние соболезнования нашему игроку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с этим Полина пока будет отсутствовать в некоторых матчах чемпионата России. Держись, Полина! Мы с тобой, — заявили в клубе.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии, Швеции и Финляндии по хоккею отказались участвовать в Кубке мира 2028 года, если в турнире будет представлена российская команда. Лига уже в курсе общей позиции этих трех европейских стран. Национальная хоккейная лига пока не определилась с окончательным решением, но заявила, что будет следить за развитием событий. В НХЛ отметили, что оставляют пространство для различных сценариев, так как до начала турнира остается еще два года.

волейбол
матчи
катастрофы
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.