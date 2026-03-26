26 марта 2026 в 17:05

Легендарная советская волейболистка умерла на 82-м году жизни

Скончалась двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по волейболу, уроженка Нижнего Тагила Роза Салихова скончалась в возрасте 81 года, заявили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола. Причину смерти там уточнять не стали.

Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке, будет жить в наших сердцах, — отметили в ВФВ.

Салихова дважды выигрывала Олимпиаду — в 1968 и 1972 годах. Кроме того, она была победительницей чемпионата (1970) и Кубка мира (1973), а также двукратной чемпионкой Европы (1967, 1971). В составе «Динамо» Салихова выиграла шесть чемпионских титулов в СССР. В 2014 году спортсменку ввели в Международный зал славы волейбола.

До этого сообщалось, что бронзовый призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и бывшая спортсменка сборной России Марина Яцун скончалась на 44-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Женщина умерла 24 марта, а церемония прощания состоится в пятницу, 27 марта, в Москве.

