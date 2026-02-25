Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:38

«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол

Большунов сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой на ЧР

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Рамиль Ситдико/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой, сообщает РИА Новости. Сразу после этого он стал он выиграл гонку, преодолев дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды.

Вчера делал первую тренировку, смотрю, парень сидит на вышке, сетка натянута. Это корейцы, которые строят здесь. Думал, что туда нельзя подходить, что стройка идет. Он мне что-то сказал, я не понял. Потом он еще раз: «Давай играть». И мы начали играть, народу подтягивалось все больше и больше. Я вчера с ними партейку сыграл. Смотрю сегодня — опять собираются, ну я еще партейку с ними рубанул и на старт поехал, — заявил он.

Ранее Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным.

До этого Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд в комментарии NRK уточнил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса, предусмотренного правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Россия
лыжники
Александр Большунов
волейбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.