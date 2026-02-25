«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол Большунов сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой на ЧР

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой, сообщает РИА Новости. Сразу после этого он стал он выиграл гонку, преодолев дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды.

Вчера делал первую тренировку, смотрю, парень сидит на вышке, сетка натянута. Это корейцы, которые строят здесь. Думал, что туда нельзя подходить, что стройка идет. Он мне что-то сказал, я не понял. Потом он еще раз: «Давай играть». И мы начали играть, народу подтягивалось все больше и больше. Я вчера с ними партейку сыграл. Смотрю сегодня — опять собираются, ну я еще партейку с ними рубанул и на старт поехал, — заявил он.

Ранее Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным.

До этого Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд в комментарии NRK уточнил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса, предусмотренного правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).