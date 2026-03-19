Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии Лукашенко заявил делегации США, что Вашингтон воюет против друзей Белоруссии

Соединенные Штаты ведут войну на Ближнем Востоке против дружественных Белоруссии стран, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник Джон Коул. В этой связи он заявил о готовности откровенно обсудить ситуацию в регионе, передает БелТА.

Белорусский лидер настоятельно попросил собеседников затронуть не только региональные проблемы, включая украинский кризис, но и глобальные вопросы. Он подчеркнул, что его точка зрения по мировым проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, может быть важна для американской стороны.

Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему, — сказал Лукашенко.

Ранее во Дворце независимости в Минске стартовали переговоры Лукашенко с американской делегацией. Протокольная часть встречи продлилась около семи с половиной минут, за которые белорусский лидер обозначил ключевые темы для обсуждения. После этого прессу попросили покинуть зал и переговоры продолжились в закрытом режиме.