Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России Военэксперт Артамонов: после освобождения Запорожья Россия займется Черным морем

После освобождения Запорожья Россия сосредоточит внимание на Черном море, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, контроль НАТО над частью акватории создает угрозу для безопасности российского флота.

Российские войска уже стоят на расстоянии 11–12 километров от Запорожья, и после освобождения этого региона мы переключимся на Черноморскую акваторию. Это задача высокого стратегического порядка, так как на сегодня у нас съежилась зона свободного судоходства и нахождение военного флота России в Черном море становится небезопасным, поскольку НАТО фактически контролирует три четверти побережья, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что освобождение Запорожья создает определенные предпосылки для обеспечения безопасности расположенной там атомной электростанции в долгосрочной перспективе. По словам военного эксперта, это позволит устранить проблему минимального времени подлета к ЗАЭС дронов ВСУ.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили село Веселянка в Запорожской области. По его словам, подразделения группировки «Днепр» продолжают движение в этом направлении.