19 марта 2026 в 11:51

Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России

Военэксперт Артамонов: после освобождения Запорожья Россия займется Черным морем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
После освобождения Запорожья Россия сосредоточит внимание на Черном море, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, контроль НАТО над частью акватории создает угрозу для безопасности российского флота.

Российские войска уже стоят на расстоянии 11–12 километров от Запорожья, и после освобождения этого региона мы переключимся на Черноморскую акваторию. Это задача высокого стратегического порядка, так как на сегодня у нас съежилась зона свободного судоходства и нахождение военного флота России в Черном море становится небезопасным, поскольку НАТО фактически контролирует три четверти побережья, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что освобождение Запорожья создает определенные предпосылки для обеспечения безопасности расположенной там атомной электростанции в долгосрочной перспективе. По словам военного эксперта, это позволит устранить проблему минимального времени подлета к ЗАЭС дронов ВСУ.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили село Веселянка в Запорожской области. По его словам, подразделения группировки «Днепр» продолжают движение в этом направлении.

Запорожье
ВС РФ
СВО
Черное море
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илия II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
