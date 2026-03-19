Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы

В России начала действовать ежегодная семейная выплата, представляющая собой возврат части уплаченного налога на доходы для работающих родителей с двумя и более детьми, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, подать заявление на получение меры поддержки можно с июня по октябрь.

Какие есть меры поддержки для малоимущих родителей? С января 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата — по сути, возврат части уплаченного налога на доходы. На нее могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума. Подать заявление можно будет с июня по октябрь. Отдельного внимания заслуживает соцконтракт. Это не просто денежная выплата, а программа действий, которая помогает семье выйти на самообеспечение. Средства можно направить на открытие небольшого дела, развитие личного подсобного хозяйства, переобучение или преодоление трудной жизненной ситуации, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что малоимущие семьи имеют право на ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет, если доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. По его словам, в ряде регионов действуют дополнительные меры: компенсации расходов на детсады, льготное питание в школах и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева заявила, что единое пособие полагается лишь тем российским семьям, чей среднедушевой доход не выше 10% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, по ее словам, в семье должно быть не менее трех детей.