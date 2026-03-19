Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы

19 марта 2026 в 11:44

Депутат Чаплин: малоимущие родители могут вернуть часть оплаченных налогов

В России начала действовать ежегодная семейная выплата, представляющая собой возврат части уплаченного налога на доходы для работающих родителей с двумя и более детьми, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, подать заявление на получение меры поддержки можно с июня по октябрь.

Какие есть меры поддержки для малоимущих родителей? С января 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата — по сути, возврат части уплаченного налога на доходы. На нее могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума. Подать заявление можно будет с июня по октябрь. Отдельного внимания заслуживает соцконтракт. Это не просто денежная выплата, а программа действий, которая помогает семье выйти на самообеспечение. Средства можно направить на открытие небольшого дела, развитие личного подсобного хозяйства, переобучение или преодоление трудной жизненной ситуации, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что малоимущие семьи имеют право на ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет, если доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. По его словам, в ряде регионов действуют дополнительные меры: компенсации расходов на детсады, льготное питание в школах и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева заявила, что единое пособие полагается лишь тем российским семьям, чей среднедушевой доход не выше 10% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, по ее словам, в семье должно быть не менее трех детей.

В Китае отреагировали на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина
Лукашенко назвал себя сторонником Трампа
Северные Курилы содрогнулись от землетрясения
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

