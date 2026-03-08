Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 07:25

Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие

РИА Новости: семьям полагается пособие при доходе в 10% от прожиточного минимума

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Единое пособие полагается лишь тем российским семьям, чей среднедушевой доход не выше 10% от регионального прожиточного минимума, объяснила заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева, чьи слова приводит РИА Новости. Кроме того, в семье должно быть не менее трех детей.

Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10%), — рассказала Карцева.

Она добавила, что сегодня в России порядка 20% многодетных семей могут претендовать на пособие. Карцева полагает, что благодаря принятым мерам на выплаты смогут рассчитывать уже 30% семей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Он также распорядился рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком. Его предлагается выплачивать до достижения несовершеннолетним трехлетнего возраста.

