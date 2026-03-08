Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном

Появились кадры, на которых запечатлен мощный пожар на нефтехранилище под Тегераном, сообщает NYT. Предположительно, возгорание возникло после атаки израильских и американских военных.

На кадрах видно, как пламя охватило участок вдоль дороги. По словам очевидцев, возгорание произошло после того, как топливо из баков вытекло и попало в канализационную систему.

Ранее СМИ писали, что иранским руководством был подготовлен план трехэтапной операции под названием «Безумец», направленной против Соединенных Штатов и Израиля. Тегеран ставит перед собой цель сделать развивающийся конфликт максимально обременительным в финансовом и ресурсном плане для всех вовлеченных сторон. Планируется нанесение ударов непосредственно по израильской территории.

Также источники сообщали, что внутренние разногласия среди иранского руководства значительно обострились после кончины верховного лидера Али Хаменеи. Раскол в элите стал особенно заметен после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения странам Персидского залива. Моджтаба Хаменеи, сын покойного лидера, рассматривается Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в качестве фаворита на пост президента.