Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:07

Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Появились кадры, на которых запечатлен мощный пожар на нефтехранилище под Тегераном, сообщает NYT. Предположительно, возгорание возникло после атаки израильских и американских военных.

На кадрах видно, как пламя охватило участок вдоль дороги. По словам очевидцев, возгорание произошло после того, как топливо из баков вытекло и попало в канализационную систему.

Ранее СМИ писали, что иранским руководством был подготовлен план трехэтапной операции под названием «Безумец», направленной против Соединенных Штатов и Израиля. Тегеран ставит перед собой цель сделать развивающийся конфликт максимально обременительным в финансовом и ресурсном плане для всех вовлеченных сторон. Планируется нанесение ударов непосредственно по израильской территории.

Также источники сообщали, что внутренние разногласия среди иранского руководства значительно обострились после кончины верховного лидера Али Хаменеи. Раскол в элите стал особенно заметен после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения странам Персидского залива. Моджтаба Хаменеи, сын покойного лидера, рассматривается Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в качестве фаворита на пост президента.

Иран
Израиль
Ближний Восток
США
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин поздравил россиянок с 8 Марта видеооткрыткой
«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ
Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира
«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского
Северные олени получат «паспорта»
Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном
Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем
«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта
Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове
Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях
В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом
«Скоро станет намного хуже»: Дмитриев предрек крах европейской стране
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали
«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам
UFC объявил всех участников турнира в Белом доме
Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта
В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.