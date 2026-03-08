Зимняя Олимпиада — 2026
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА

Холлоуэй проиграл Оливейре на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский боец ММА Макс Холлоуэй проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре в главном бою турнира UFC 326 в Лас-Вегасе. Судьи единогласным решением отдали победу представителю Бразилии. На кону стоял пояс «Самого опасного ублюдка» (BMF), который Холлоуэй защищал во второй раз.

Для бойцов это был второй очный поединок: их первая встреча состоялась в 2015 году, и тогда досрочную победу одержал американец.

Теперь в активе 36-летнего Оливейры 37 побед и 11 поражений (один бой признан несостоявшимся). У 34-летнего Холлоуэя 27 побед и девять поражений.

Ранее чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном бою турнира UFC 325 в Сиднее. Поединок завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49–46, 49–46, 50–45).

До этого боец ММА Умар Нурмагомедов одолел бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

