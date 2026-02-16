Зимняя Олимпиада — 2026
Нурмагомедов ликвидировал бизнес в России

Нурмагомедов свернул бизнес в России ради инвестиций в ОАЭ

Хабиб Нурмагомедов
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов полностью свернул бизнес-деятельность в России, переориентировав свои активы на рынок ОАЭ, передает Telegram-канал «Mash на спорте». После погашения задолженностей и разблокировки счетов он окончательно вышел из числа учредителей ряда российских компаний, включая бренд одежды, турагентство и оператора связи. Бойцовский клуб Eagles спортсмен передал Зиявудину Магомедову.

В Эмиратах боец получает с бизнеса ежегодный доход примерно в $46–50 млн (около 3 млрд рублей), утверждает канал. Ключевыми зарубежными проектами стали сеть залов KHABIB GYM и собственный промоушен EAGLE FC, выкупленный за миллион долларов. Инвестиции в ОАЭ приносят стабильную прибыль за счет роялти и активного расширения спортивной инфраструктуры под личным брендом атлета.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Его профессиональный рекорд составил 29 побед при отсутствии поражений.

Ранее брат Хабиба, Умар Нурмагомедов, одолел бразильца Дейвесона Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой Нурмагомедова, это решение судьи приняли единогласно.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ОАЭ
инвестиции
