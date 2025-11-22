Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил в соцсети Х о продаже легендарных папах бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова через аукцион в мессенджере. Торги стартуют 22 ноября в 20:00 по московскому времени. Папахи спортсмена считаются коллекционными предметами и символизируют традиции, свободу и уважение.

Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram, — написал Дуров.

Нурмагомедов часто выходил на бои в папахе, что сделало этот головной убор известным за пределами России. За свою карьеру он провел 29 поединков, в которых одержал победу, и стал чемпионом UFC в легком весе, позднее трижды защитив титул. После этого Нурмагомедов завершил спортивную карьеру.

Ранее Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку, отметив, что часто видит его в тренажерном зале. Бизнесмен ответил спортсмену согласием, попросив прислать местоположение встречи.

До этого тренер Хавьер Мендес рассказал, как в 2017 году посоветовал Нурмагомедову «выйти и проиграть», чтобы снизить медийное давление из-за многочисленных интервью. После этого шутливого наставления у бойца не возникало проблем с вниманием прессы.