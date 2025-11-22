Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 15:08

Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram

Павел Дуров анонсировал торги папах Хабиба Нурмагомедова в Telegram

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Основатель Telegram Павел Дуров объявил в соцсети Х о продаже легендарных папах бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова через аукцион в мессенджере. Торги стартуют 22 ноября в 20:00 по московскому времени. Папахи спортсмена считаются коллекционными предметами и символизируют традиции, свободу и уважение.

Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram, — написал Дуров.

Нурмагомедов часто выходил на бои в папахе, что сделало этот головной убор известным за пределами России. За свою карьеру он провел 29 поединков, в которых одержал победу, и стал чемпионом UFC в легком весе, позднее трижды защитив титул. После этого Нурмагомедов завершил спортивную карьеру.

Ранее Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку, отметив, что часто видит его в тренажерном зале. Бизнесмен ответил спортсмену согласием, попросив прислать местоположение встречи.

До этого тренер Хавьер Мендес рассказал, как в 2017 году посоветовал Нурмагомедову «выйти и проиграть», чтобы снизить медийное давление из-за многочисленных интервью. После этого шутливого наставления у бойца не возникало проблем с вниманием прессы.

Павел Дуров
Хабиб Нурмагомедов
Telegram
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Писатель Олег Рой одной фразой оценил состояние покинувшей РФ Пугачевой
Страшная авария чуть не унесла жизни нескольких детей
Рогов заявил, что ВСУ блокируют бойцам возможность сдаться в плен ВС РФ
«Толкает к коллапсу»: Орешкин назвал причину краха экономики стран G7
На Западе заговорили о тупиковом положении Украины в переговорах
У бывшего мужа Началовой выявили тяжелое заболевание
В США раскрыли, почему Зеленский разрешил молодым украинцам уехать
«Жертв больше». Новое имя появилось в списке богородского маньяка, детали
Найдено решение с водой в Донбассе? Что придумали ученые, переброска рек
Приставы взялись за «двойника» Пугачевой, задолжавшего огромную сумму
Папахи Хабиба Нурмагомедова продадут в Telegram
Раскрыты истинные мотивы ЕС о срыве подписания Украиной мирного плана США
Медведев обратился к «кровавому киевскому клоуну» с одним предложением
Главу ЮАР смутили на саммите G20
«Лучше Миндич»: Медведев высмеял главу делегации Украины для диалога с США
Роскачество рассказало о незаконной разнице оплаты труда мужчин и женщин
ChatGPT понадобились паспорта пользователей
Праздничный салат с клюквой и семечками — легкое и сытное блюдо, которое заменит на столе привычный оливье
Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде
Ужасная авария с грузовиком унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.