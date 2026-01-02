Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 04:47

«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России

Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в кривом галстуке

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором говорил об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в мятом и криво повязанном галстуке, пишет финская газета Iltalehti. Журналисты указали, что зрители выступления акцентировали на этом внимание.

Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <…> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком, — говорится в материале.

В статье напомнили, что у Стубба уже были подобные проблемы во время визита в Эстонию в 2024 году. Финский стилист Сохви Найман озвучила тот факт, что и сам президент оказался в курсе конфуза: он заметил, что галстук перекручен.

До этого Стубб предупредил, что у Запада есть ограниченное время, чтобы доказать способность к равноправному диалогу с Глобальным Югом и Востоком. По его мнению, без реформы международных институтов, отражающих новый баланс сил, существующая система может рухнуть, уступив место хаосу и сферам влияния. Отношения с Россией же изменились навсегда, считает он.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России отправило в посольство Финляндии в Москве особый подарок в честь завершения года, сообщила представитель российского ведомства Мария Захарова. Это «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», которая переведена на финский язык.

Александр Стубб
Финляндия
Россия
галстуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 января
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться Матроне Московской
Сожгли 26 блиндажей и две бронемашины ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 января
ВС РФ сожгли две бронемашины ВСУ у Красноармейска
Желудок придет в норму: средство от похмелья — холодный суп с кефиром
Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
Артиллеристы ВС РФ обратили в пыль опорные пункты ВСУ у Гуляйполя
Российские военные разнесли в щепки 42 пункта управления дронами ВСУ
Южная группировка разгромила 26 блиндажей ВСУ за сутки
Посол России высказался о контроле Сербии за покупателями продукции ВПК
К чему снится больница: предупреждение или исцеление?
Названа валюта, которая подорожала по отношению к доллару больше всего.
«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России
«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским
Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
Стало известно, когда встретятся главы МИД G20
Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Замгубернатора Запорожской области арестовали по уголовному делу
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.