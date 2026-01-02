«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России

«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России Iltalehti: Стубб выступил с новогодним обращением в кривом галстуке

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении, в котором говорил об отношениях Москвы и Хельсинки, выступил в мятом и криво повязанном галстуке, пишет финская газета Iltalehti. Журналисты указали, что зрители выступления акцентировали на этом внимание.

Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. <…> Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком, — говорится в материале.

В статье напомнили, что у Стубба уже были подобные проблемы во время визита в Эстонию в 2024 году. Финский стилист Сохви Найман озвучила тот факт, что и сам президент оказался в курсе конфуза: он заметил, что галстук перекручен.

До этого Стубб предупредил, что у Запада есть ограниченное время, чтобы доказать способность к равноправному диалогу с Глобальным Югом и Востоком. По его мнению, без реформы международных институтов, отражающих новый баланс сил, существующая система может рухнуть, уступив место хаосу и сферам влияния. Отношения с Россией же изменились навсегда, считает он.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России отправило в посольство Финляндии в Москве особый подарок в честь завершения года, сообщила представитель российского ведомства Мария Захарова. Это «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», которая переведена на финский язык.