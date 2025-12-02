Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 22:03

«Последний шанс»: президент Финляндии высказался о будущем Запада

Стубб: у Запада есть последний шанс доказать свою способность к диалогу с Югом

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
У западных стран есть ограниченное время, чтобы доказать свою способность к равноправному сотрудничеству, предупредил президент Финляндии Александр Стубб в статье для Foreign Affairs. От этого зависит, удастся ли сохранить основы многостороннего мира, который становится многополярным, пояснил он.

По мнению политика, следующие 5–10 лет станут решающими для формирования мирового порядка на десятилетия вперед. Ключевая задача Запада — убедить Глобальный Юг и Восток в готовности к диалогу, а не монологу.

Для этого необходима реформа ООН, ВТО, МВФ и Всемирного банка, чтобы они лучше отражали новый баланс сил. Без изменений система может рухнуть, уступив место сферам влияния и хаосу.

Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в том, что они способны к диалогу, а не к монологу; к последовательности, а не к двойным стандартам; и к сотрудничеству, а не к доминированию, — написал Стубб.

Он видит три возможных сценария, лучшим из которых считает установление новой симметрии сил между Западом, Востоком и Югом. Это позволит решать глобальные проблемы через равный диалог и обновленные международные институты.

Ранее Стубб заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины в вопросе завершения кризиса. Он добавил, что обсудил текущее положение дел с украинским президентом Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте.

Александр Стубб
Запад
восток
политика
