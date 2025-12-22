В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине

Переговоры между Россией и Украиной находятся на завершающей и наиболее сложной стадии, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу Fox News. По его словам, стороны приблизились к возможному мирному соглашению, но осталось решить самые сложные 5% вопросов.

Мы, вероятно, ближе, чем когда-либо за время этого конфликта. <…> Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще впереди, — сказал Стубб.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в последние дни вели переговоры в интенсивном режиме, стремясь сократить количество спорных вопросов, уточнил политик. По его словам, Европа, Украина и США выступали с согласованных позиций, ориентированных на достижение устойчивого и справедливого мира.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине произошел существенный прорыв. Так он прокомментировал итоги переговоров с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.

До этого Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами. Он встретился с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.