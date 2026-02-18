Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:50

В ОБСЕ раскрыли позицию Евросоюза по урегулированию на Украине

Дипломат Жданова: Евросоюз не заинтересован в завершении кризиса на Украине

Страны Евросоюза признают, что им невыгодно заключение мира на Украине, заявила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности руководитель делегации России на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова. По ее словам, в частности, об этом высказывался премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает ТАСС.

Государства Европы открыто признали, что им попросту невыгодно заключение мира и окончание боевых действий на Украине, «поскольку угроз Европе только прибавится». Об этом высказался, в частности, премьер-министр Британии Кир Стармер, — сказала Жданова.

Дипломат добавила, что в Европе считают необходимым максимально обескровить Россию до конца десятилетия. ЕС всерьез готовит свое население к войне с РФ, подчеркнула Жданова.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что мирный процесс по урегулированию кризиса на Украине замедляется из-за разногласий внутри правительств США и стран Евросоюза, которые выступают за продолжение боевых действий. Он отметил, что в западных странах сохраняется влияние политических сил, ориентированных на эскалацию конфликта.

Украина
Евросоюз
мирное урегулирование
ОБСЕ
