Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:28

Перспектива урегулирования на Украине до чертиков перепугала Европу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
План по урегулированию конфликта на Украине вызывает серьезное беспокойство в Европе, которая не знает, как улучшить положение Киева, сообщает Defense News со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата. ЕС пока не смог оказать должной поддержки Украине и остается в неведении относительно необходимых шагов для изменения ситуации в пользу Киева.

План по урегулированию предусматривает сокращение численности Вооруженных сил Украины и не содержит четких гарантий безопасности для страны, отметили в издании.

Мы все видим, к чему все идет. И это пугает нас до чертиков, — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит диалог по урегулированию украинского конфликта, однако теперь главным партнером в переговорах станет Вашингтон. Он связал эту позицию с атакой Киева на государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что действующее руководство Киева является основным барьером для достижения мира. Комментируя атаку на резиденцию президента РФ, он подчеркнул, что подобные «вопиющие провокации» делают любые переговоры бессмысленными.

переговоры
Евросоюз
Украина
мирное урегулирование
