04 марта 2026 в 09:34

Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана

Прощание с верховным лидером Ирана Хаменеи пройдет 4 марта в 21:30 мск

Мужчина возлагает цветы к стихийному мемориалу у посольства Ирана Мужчина возлагает цветы к стихийному мемориалу у посольства Ирана Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени, заявил глава исламского координационного совета Исламской Республики Мохсен Махмуди. По его словам, которые передает агентство IRNA, мероприятие продлится три дня.

На молитвенной площади имени имама Хомейни народ сможет попрощаться со священным телом погибшего вождя уммы, — подчеркнул он.

Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед. Тело планируют перевезти туда после церемонии прощания в Тегеране. Мешхед является священным городом для шиитов. Там расположена гробница имама Резы, и захоронение Хаменеи в этом месте имеет глубокое символическое значение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приход к власти в Иране сторонников действующего политического режима будет худшим сценарием для Вашингтона. По мнению хозяина Белого дома, после убийства Хаменеи к власти может прийти «кто-то такой же плохой, как и предыдущий» глава республики.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали выразил мнение, что гибель Хаменеи создала угрозу стабильности во всем мире. По его словам, государство расценивает это убийство как грубое нарушение международных правовых норм и устава ООН.

