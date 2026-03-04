Двух сотрудников посольства России вывезли из Ирана через Азербайджан

Двое сотрудников российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через азербайджанскую границу, заявили РИА Новости в Государственной пограничной службе Азербайджана. Они перешли через пункт пропуска «Астара», расположенный на юге республики.

Группа из порядка 120 граждан РФ <...> эвакуирована на территорию Азербайджана. <...> Среди них были двое сотрудников российского посольства в Иране, — подчеркнули в погранслужбе.

Ранее сообщалось, что переход россиянами госграницы между Ираном и Азербайджаном при содействии Баку продолжается. Так, 3 марта границу пересекли 130 человек, среди них — члены семей российских загранучреждений в Исламской Республике Иран, в том числе дети.

До этого стало известно, что в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно.