04 марта 2026 в 11:36

Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти

Bloomberg: хранилища нефти переполнены из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Ближнем Востоке исчерпали мощности по хранению нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на данные занимающейся геопространственной аналитикой компании Kayrros. Хранилища в Саудовской Аравии практически переполнены.

Ряд стран столкнулись с дефицитом свободных мощностей для хранения сырья. Они поставили отгрузки нефти на паузу из-за резко выросших тарифов фрахта и страхования, а также фактической блокировки Ормузского пролива. За минувшие сутки его смогли преодолеть только два судна.

В частности, терминал Ju'aymah на восточном побережье Саудовской Аравии к 1 марта практически исчерпал свои резервные возможности. Соучредитель и главный аналитик компании Антуан Халфф отметил, что четыре из шести резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе Рас-Танура были остановлены после недавних атак Ирана, что усугубило логистический коллапс.

Ситуация в Ираке оказалась еще более напряженной. Из-за закрытия пролива страна начала сворачивать добычу на крупнейших месторождениях. Аналитики подчеркнули, что Ирак, будучи вторым по величине производителем в ОПЕК, обладает крайне малым объемом резервуаров относительно своих объемов добычи и экспорта.

Ранее стало известно, что Ирак ежедневно несет убытки в размере около $128 млн (10 млрд рублей) из-за приостановки добычи нефти на ряде месторождений. Это связано с военными действиями на Ближнем Востоке.

Ближний Восток
нефть
Саудовская Аравия
танкеры
