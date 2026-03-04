Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:53

Вяльбе объяснила провал российских лыжников на Олимпиаде

Вяльбе заявила, что не ждала особых успехов от российских лыжников на Олимпиаде

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе заявила, что у нее изначально не было никаких иллюзий относительно выступления российских лыжников на Олимпийских играх в Милане. В интервью ИС «Вести» она отметила, что спортсменам отвели слишком короткий промежуток времени, чтобы адаптироваться к местному снегу. Кроме того, у российских лыжников отсутствовала соревновательная практика с сильнейшими соперниками.

Я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин шведки и так далее, — сказала глава федерации.

Ранее Вяльбе заявила, что уровень производства отечественных лыж в России оценивается как крайне низкий. Сравнивая их с автомобилями марки «Жигули», глава Федерации лыжных гонок России объяснила нежелание спортсменов использовать инвентарь российского производства. По ее мнению, качественные лыжи выпускают только в Австрии. Она также отметила, что в некоторых видах спорта импортозамещение просто невозможно.

