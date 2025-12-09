ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 21:47

Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Тюмени уже не работает WhatsApp, Telegram тоже скоро заблокируют, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, которые передает Sport24, останется МАХ, в котором ее все устраивает.

Блокировка WhatsApp? У меня он в Тюмени уже вообще не работает. Его сейчас заблокируют, и что? Какая проблема? Есть же Telegram, хотя, думаю, его тоже заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, — заявила она.

Вяльбе подчеркнула, что лично у нее нет тайн, и ее деятельность прозрачна. Говоря глобально о защите личной информации, она напомнила, что практически каждая организация располагает значительными объемами персональных данных простых людей, включая копии паспортов. И у нее нет уверенности в том, куда именно попадут эти данные впоследствии.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в мессенджере MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp. Мера затронет больше миллиона домов по всей стране.

