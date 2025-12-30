«Обыграем допингистов»: Васильев увидел страх норвежцев из-за россиян

Норвежские лыжники боятся, что с возвращением россиян они не смогут больше побеждать на допинге, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, спортсмены из скандинавской страны переживают по этому поводу.

Он (Эрик Вальнес) правильно говорит, что каждое последующее выступление приближает возвращение наших спортсменов. Так и должно быть, это все очень логично, а он просто боится за себя, что у него потеряется возможность выигрывать на допинге, обыгрывать всех остальных лыжников. Это касается каждого норвежца. Приедут российские лыжники и будут обыгрывать этих допингистов. Он переживает по этому поводу и он не сможет в дальнейшем безнаказанно завоевывать медали, — заявил Васильев.

Ранее Вальнес резко отреагировал на приезд тренера Егора Сорина на «Тур де Ски», заявив, что «здесь вообще не должно быть россиян». Специалист не смог принять участие в гонке из-за отсутствия нейтрального статуса, однако наблюдал за ней с трибун.

До этого российский лыжник Савелий Коростелев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших на этапе Кубка мира. На проходящей в Италии многодневке «Тур де Ски» он занял девятое место в гонке на 10 километров классическим стилем.