22 февраля 2026 в 09:02

Губерниев раскрыл, кто может возглавить объединенную лыжную федерацию

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе точно не возглавит объединенную федерацию лыжных видов спорта, о возможном создании которой недавно высказывался глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, заявил российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, на этот пост следует найти авторитетного человека. В качестве примера он назвал себя, передает «ВсеПроСпорт».

Понятно, что Вяльбе ее возглавлять не будет. Так что нужно найти человека, который будет авторитетным. Как Мазепин или Фрадков, к примеру. Но где такого найти? Есть третий — Губерниев, но на данный момент у меня так много работы и дел, что я, может быть, возглавлю эту федерацию, а может быть, и нет, — отметил Губерниев.

Ранее Вяльбе сообщила, что не поддерживает связь с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым из-за определенных «ситуаций». Она также переадресовала все вопросы на эту тему самому спортсмену. Говоря о готовности Большунова, который пропустил предыдущий старт из-за проблем со здоровьем, Вяльбе призналась, что у нее нет информации о его планах. Она отметила, что лыжник собирался на тренировки в Италию и оформлял визу.

