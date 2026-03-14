«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку Небензя: РФ не приемлет удары по мирным жителям в ходе конфликта США и Ирана

Россия не одобряет действия, направленные против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, заявил в беседе с RT постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Так он прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке, уточнив принципиальную позицию Москвы.

Мы не одобряем атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, — подчеркнул Небензя.

Ранее дипломат выразил мнение, что «блицкриг» США против Ирана не удался, и «иранский режим» не рухнул. По мнению Небензи, у Вашингтона нет стратегии выхода из этой ситуации. Постпред еще раз напомнил, что Россия выступает за дипломатическое решение конфликта.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет «настоящий армагеддон».