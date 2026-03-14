Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 11:39

«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку

Небензя: РФ не приемлет удары по мирным жителям в ходе конфликта США и Ирана

Василий Небензя Василий Небензя Фото: ООН/Эскиндер Дебебе/kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не одобряет действия, направленные против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, заявил в беседе с RT постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Так он прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке, уточнив принципиальную позицию Москвы.

Мы не одобряем атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, — подчеркнул Небензя.

Ранее дипломат выразил мнение, что «блицкриг» США против Ирана не удался, и «иранский режим» не рухнул. По мнению Небензи, у Вашингтона нет стратегии выхода из этой ситуации. Постпред еще раз напомнил, что Россия выступает за дипломатическое решение конфликта.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет «настоящий армагеддон».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.