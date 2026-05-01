Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна

01 мая 2026 в 09:16

NYP: получивший от Эпштейна $5 млн сын дипломатов из Норвегии покончил с собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Норвегии покончил с собой 25-летний Эдвард Юул Ред-Ларсен, сын двух высокопоставленных дипломатов, которых подозревают в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет NYP. Трагедия произошла после того, как выяснилось, что в возрасте 10 лет родители привозили мальчика на остров бизнесмена. Тело Эдварда было обнаружено в Осло. Опальный финансист завещал молодому человеку $5 млн (374 млн рублей).

Мать и отец погибшего — Мона Юул и Терье Ред-Ларсен — находятся под следствием норвежских властей. Их предполагаемые связи с Эпштейном всплыли в документах, обнародованных Министерством юстиции.

По имеющимся данным, в 2011 году, когда Эдварду и его сестре-близнецу было около 10 лет, супруги вместе с детьми посетили частный остров Эпштейна. Позднее Ред-Ларсен поблагодарил финансиста за приглашение, назвав остров «совершенно уникальным», и добавил, что ему все понравилось.

Ранее сообщалось, что после того, как полиция Великобритании отказалась начинать расследование в отношении покойного финансиста, он в течение нескольких лет снимал квартиры в центральной части Лондона. Там он размещал женщин, подвергавшихся сексуальному насилию.

