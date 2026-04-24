Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 20:03

Эпштейн организовал в Лондоне «филиал» своего знаменитого острова

Эпштейн прятал своих жертв в четырех лондонских квартирах

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Покойный финансист Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет после отказа британской полиции расследовать его деятельность арендовал квартиры в центре Лондона, где размещал женщин, подвергавшихся сексуальному насилию, пишет BBC. Журналисты нашли подтверждения аренды четырех квартир.

Там жили женщины, многие из них приехали из России и стран Восточной Европы. Шесть из них позже заявили, что стали жертвами Эпштейна. Некоторые, по данным издания, действовали под давлением и участвовали в вербовке новых жертв для его сети.

Аренда жилья и регулярные поездки женщин в Париж на поездах Eurostar продолжались до ареста Эпштейна в США в июле 2019 года. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении редакции, с 2011 по 2019 год он купил не менее 53 билетов на Eurostar. При этом 33 из них приобрели уже после того, как в 2015 году одна из пострадавших, Вирджиния Джуффре, обратилась в полицию.

Издание отмечает, что Скотленд-Ярд мог начать расследование в отношении Эпштейна еще в 2015 году, однако после допроса Джуффре не стал этого делать, решив, что «другие международные органы» справятся с делом. В 2020 году в полицию обратилась еще одна женщина, но и это обращение не привело к действиям. Британские власти, как пишет издание, знали как минимум об одной из лондонских квартир Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Минюст США мешает расследованию Скотленд-Ярда в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона. Его задержали по подозрению в должностном преступлении, связанном со скандалом Эпштейна.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.