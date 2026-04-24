Эпштейн организовал в Лондоне «филиал» своего знаменитого острова

Покойный финансист Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет после отказа британской полиции расследовать его деятельность арендовал квартиры в центре Лондона, где размещал женщин, подвергавшихся сексуальному насилию, пишет BBC. Журналисты нашли подтверждения аренды четырех квартир.

Там жили женщины, многие из них приехали из России и стран Восточной Европы. Шесть из них позже заявили, что стали жертвами Эпштейна. Некоторые, по данным издания, действовали под давлением и участвовали в вербовке новых жертв для его сети.

Аренда жилья и регулярные поездки женщин в Париж на поездах Eurostar продолжались до ареста Эпштейна в США в июле 2019 года. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении редакции, с 2011 по 2019 год он купил не менее 53 билетов на Eurostar. При этом 33 из них приобрели уже после того, как в 2015 году одна из пострадавших, Вирджиния Джуффре, обратилась в полицию.

Издание отмечает, что Скотленд-Ярд мог начать расследование в отношении Эпштейна еще в 2015 году, однако после допроса Джуффре не стал этого делать, решив, что «другие международные органы» справятся с делом. В 2020 году в полицию обратилась еще одна женщина, но и это обращение не привело к действиям. Британские власти, как пишет издание, знали как минимум об одной из лондонских квартир Эпштейна.