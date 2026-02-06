Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 19:41

Основатели движения против сексуального насилия отмывали репутацию Эпштейна

Page Six: лидеры движения Time's Up поддерживали связи с окружением Эпштейна

Лидеры организации Time's Up, созданной для защиты жертв сексуального насилия, поддерживали контакты с ближайшим окружением финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает издание Page Six. Согласно рассекреченным документам, целью этих связей могла быть попытка реабилитировать репутацию осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними преступника.

В публикации отмечается, что движение, основанное при участии голливудских знаменитостей, прекратило существование в 2023 году. Поводом для роспуска стало выяснившееся обстоятельство, что организация консультировала бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо по вопросам противостояния обвинениям в домогательствах.

Авторы публикации утверждают, что в попытках «отмыть» репутацию Эпштейна участвовали такие известные лица, как соучредитель LinkedIn Рид Хоффман и бывший руководитель MIT Media Lab Дзеити Ито. В эту группу также входил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон и одна из основателей Time's Up Мишель Кидд Ли.

По данным Page Six, имя Мишель Кидд, занимавшей пост главного директора по инновациям в агентстве CAA, фигурировало в окружении Эпштейна еще с 2014 года в качестве потенциального советника. Связь между ними обеспечивал Дзеити Ито, который покинул пост после раскрытия его финансовых отношений с Эпштейном.

Ранее в документах Эпштейна нашли отрывок письма, в котором говорится, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, вероятно, могут нравиться пощечины. Письмо было написано в мае 2019 года и адресовано кому-то, чье имя неизвестно.

Основатели движения против сексуального насилия отмывали репутацию Эпштейна
