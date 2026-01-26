Избивали, угрожали магией вуду: нигерийка попала в секс-рабство в России

В России освободили юную гражданку Нигерии, которая два года провела в сексуальном рабстве. Все это время ее избивали и насиловали, а подчинения добивались, запугивая магией вуду. Спастись несчастной помог ее клиент. Кто заставлял девушку заниматься проституцией, где она находится сейчас — в материале NEWS.ru.

Как африканка оказалась в сексуальном рабстве в России

В свои 17 лет Луиза жила в столице Нигерии Абудже. Семья была бедной, потому девушка обрадовалась, когда в 2024 году соотечественница предложила ей поехать в Россию на заработки, пообещав заняться оформлением документов для перелета.

Девушку не остановило то, что русский язык она не знала вообще, а английский — на очень примитивном уровне. В видеоролике, выложенном организацией по борьбе с современным рабством «Альтернатива», Луиза рассказала, что долгожданную визу она получила в феврале.

«Из Нигерии я поехала в Беларусь, оттуда — в Россию и приступила к работе», — говорит Луиза на ломаном русском.

Что происходило с Луизой в сексуальном рабстве

Ее благодетельница оказалась обычной сутенершей. Она привезла Луизу в съемную квартиру одного из городов Московской области, забрала у нее документы и заявила, что ждет «отработки долга» за авиабилет и визу общей суммой якобы 45 тысяч долларов. Вместе с двумя другими юными нигерийками девушку заставили сексуально обслуживать клиентов, рассказали NEWS.ru в «Альтернативе».

Луиза выезжала к клиентам на такси без охраны, «работая» без выходных, продолжили правозащитники.

«Хозяйка забирала все вырученные деньги, вычитая за арендную плату, еду и все необходимые вещи», — вспоминает Луиза в видеоролике.

Сколько стоили ее услуги, девушка сказать не может, также ей неизвестно, по какому адресу или в каком городе она жила. Некоторые клиенты после оказания «услуг» избивали ее, чтобы не платить. Порой через интернет Луиза выходила на связь с родными, чтобы они не волновались. Однако, по словам правозащитников, на свое положение она пожаловаться не могла — сутенерша-африканка угрожала ей и ее подругам по несчастью магией вуду:

«Эта женщина убедила меня, что на мне проклятие и если я сбегу, то умру, и моя семья — тоже», — делилась впоследствии Луиза с волонтерами.

Как Луиза освободилась из сексуального рабства

Однажды девушка разговорилась с клиентом, который заметил побои на ее теле, проникся историей Луизы и захотел помочь. В октябре прошлого года мужчина связался с сотрудниками «Альтернативы», а затем, встретившись с нигерийкой, подготовил ее к дальнейшим действиям. Два-три месяца ей понадобилось для того, чтобы решиться на побег.

«Она увидела, что ее долг не уменьшается, а ситуация лучше не становится. И неясно, сколько это будет продолжаться», — рассказала NEWS.ru юрист «Альтернативы» Арина Файрушина.

По ее словам, волонтерам удалось поговорить с Луизой по телефону, притворившись клиентами. Когда дело дошло до побега, больше всего девушку волновало, как избежать магической мести сутенеров.

«Она была убеждена, что проклятие существует и, если уйдет, обязательно случится беда. Нашим волонтерам стоило большого труда убедить ее, что русская магия сильнее и они ее расколдовали. Луиза говорит, что другие две девушки не пытаются просить помощи, до сих пор живут в той самой квартире, боятся проклятия и надеются, что скоро выплатят долг», — продолжила Файрушина.

Какое наказание могут понести те, кто взял Луизу в сексуальное рабство

Луизу поселили в кризисный центр для женщин. Тем временем волонтеры обратились в посольство Нигерии. Через какое-то время сотрудники нашли сутенершу, на которую работала Луиза, забрали документы девушки и на свои средства купили ей билет на родину. После Нового года девушка улетела домой.

«Конечно, мы передали сотрудникам полиции всю информацию, но для работы им нужны доказательства и основания, и просто одного рассказа девушки недостаточно. Уголовное дело пока не заведено», — прокомментировала Файрушина.

Она отметила, что сейчас в Россию едет много людей из Африки, Южной Америки, Индии, Непала, Республики Бангладеш.

«Мы видим, что количество людей из этих стран увеличивается, многие хотят заработать, а значит, будет увеличиваться число подобных преступлений», — считает правозащитница.

