29 декабря 2025 в 15:21

Правозащитница объяснила, зачем «Мисс Россия» пытались похитить на Бали

Правозащитница Файрушина: вряд ли «Мисс Россия» пытались украсть в секс-рабство

Анна Линникова Анна Линникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вряд ли злоумышленник намеревался похитить российскую модель с целью организации секс-рабства, предположила в беседе с NEWS.ru сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина, комментируя инцидент с «Мисс Россия» Анной Линниковой на Бали. По ее словам, в Индонезии эта криминальная отрасль развита не так широко, как, например, в ОАЭ или на Северном Кипре. При этом в стране распространена вербовка в онлайн-мошенничество, объяснила она.

Там могут вербовать и отвозить [в колл-центры], потому что там рядом граница с Таиландом, Лаосом, Камбоджей. Но я бы не сказала, что мы часто встречались на Бали именно с сексуальным рабством, — отметила Файрушина.

Она не исключила, что тенденция похищения людей в секс-рабство на острове может только начинаться, и за ситуацией необходимо наблюдать. Правозащитница подчеркнула, что в большинстве стран похищение и насильственные действия считаются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы. Однако сначала потерпевшей предстоит доказать факт преступления, указала правозащитница.

О похищении модель рассказала накануне у себя в соцсетях. Линникова подчеркнула, что мужчина пытался надругаться над ней. Злоумышленник отобрал телефон девушки и удерживал ее у себя на вилле. Она добавила, что полиция уже занимается случившимся, подчеркнув, что рассчитывает либо на депортацию нападавшего, либо на то, что он «посидит немножко в тюрьме».

Индонезия
Бали
похищения
изнасилования
секс-рабство
