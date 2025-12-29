«Мисс Россия» Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что в итоге «ничего не случилось», но на ней это очень сильно отразилось.

Всем привет, ребят. Сегодня веселых сторис не будет, но я вам расскажу, что происходит. Никто из вас, видимо, не понял, я сегодня весь день провела в полиции. И на это есть большая причина — меня пытались изнасиловать здесь (на Бали. — NEWS.ru). И пытался это сделать восточный мужчина. Я весь день искала переводчиков и писала рапорт, — рассказала Линникова.

Она рассказала, что похититель удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и пытался надругаться над ней. Модель добавила, что полиция уже занимается случившимся, подчеркнув, что рассчитывает либо на депортацию нападавшего, либо на то, что он «посидит немножко в тюрьме».

Ранее стало известно, что житель Молдавии, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, убил собственную пожилую мать и изнасиловал ее молодую сиделку. Суд признал его виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений и приговорил к 20 годам лишения свободы.