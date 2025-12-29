Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 07:46

«Мисс Россия» Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали

Анна Линникова Анна Линникова Фото: Алексей Никольский /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что ее похитили и пытались изнасиловать на Бали. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что в итоге «ничего не случилось», но на ней это очень сильно отразилось.

Всем привет, ребят. Сегодня веселых сторис не будет, но я вам расскажу, что происходит. Никто из вас, видимо, не понял, я сегодня весь день провела в полиции. И на это есть большая причина — меня пытались изнасиловать здесь (на Бали. — NEWS.ru). И пытался это сделать восточный мужчина. Я весь день искала переводчиков и писала рапорт, — рассказала Линникова.

Она рассказала, что похититель удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и пытался надругаться над ней. Модель добавила, что полиция уже занимается случившимся, подчеркнув, что рассчитывает либо на депортацию нападавшего, либо на то, что он «посидит немножко в тюрьме».

Ранее стало известно, что житель Молдавии, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, убил собственную пожилую мать и изнасиловал ее молодую сиделку. Суд признал его виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Россия
модели
нападения
изнасилования
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это посыл»: в Минске назвали оправданным появление «Орешника» в республике
Российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Лиманом
Пленный рассекретил очередную зверскую уловку ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома при уходе из Димитрова
«Не думаю, что это Конго или США»: Трамп об атаках ВСУ на Россию
Один из лидеров ЕС поговорил с Зеленским после его встречи с Трампом
В России предложили способ усилить поддержку семей при покупке жилья
Ленивый пирог из багета с помидорами: самый простой рецепт в духовке
Автор хита «Матушка-земля» рассказала о странном поведении Юрия Лозы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 декабря: инфографика
Обстрелы гражданских, роковая ошибка ВСУ: новости СВО к утру 29 декабря
Силы ПВО сбили за ночь 89 дронов ВСУ над российскими регионами
«Мисс Россия» Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали
«Хороший прогресс»: глава ЕК оценила разговор с Трампом и Зеленским
Аферисты придумали новую схему в Telegram через «призы для пользователей»
Росавиация закрыла небо над еще одним российским аэропортом
Трамп озвучил свое мнение о гибели американцев на Украине
Китайские корабли и авиация стягиваются к Тайваню
“Румяные ежики”: картошка в духовке с паприкой — идеальный обед
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.