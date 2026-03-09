Предложил прятки, избил и задушил: врач-убийца два года кошмарил Иркутск

Больше года в Иркутске происходили убийства детей и пожилых женщин с сексуальным подтекстом. Извращенец орудовал в самом центре восточносибирского города, а однажды наследил и на территории Украины. Долго никто не мог понять, кто он, и соединить все преступления в одну серию. Как поймали сибирского маньяка и кем он был — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств детей и пенсионерок в Иркутске

Похождения маньяка в Иркутске начались в начале 1980-х с изнасилований как минимум двух восьмилетних девочек и мальчика, с которыми он знакомился и предлагал поиграть в прятки или завлекал в безлюдные места под другими предлогами. А в 1984–1985 годах произошла серия из 13 убийств — жертвами преступника стали семь пенсионерок и шесть детей.

Первое убийство случилось в марте 1984 года. Преступник расправился с 72-летней женщиной, которой он вколол психотропный препарат, надругался в извращенной форме и задушил, не оставив видимых следов насилия. Пенсионерку обнаружили через несколько дней и сочли, что она скончалась от сердечной недостаточности, не произведя вскрытия. Позднее выяснится, что жертва знала убийцу и не думала, что столкнулась со зверем.

Впоследствии он аналогичным образом расправился еще с несколькими пожилыми женщинами, которым на дому вкалывал седативное средство, насиловал и душил. Милиция не вникала в детали и полагала, что пенсионерки умирали своей смертью.

В мае 1984-го в Иркутске стали исчезать дети. Одной из убитых стала девятилетняя школьница, которой маньяк предложил поиграть в прятки и заманил в подвал жилого дома. Девочка попыталась вырваться, но злодей избил ее, изнасиловал и задушил.

В декабре 1984-го в Иркутске пропал семилетний мальчик. Его убийца заприметил, когда ребенок катался на санках, предложил посмотреть «подземный зоопарк», затащил в безлюдное место и вновь изнасиловал и задушил. Через несколько дней аналогичным образом была убила двухлетняя девочка, которую оставила без присмотра бабушка. Труп ребенка со следами изнасилования и удушения нашли в подвале близлежащего дома.

В 1985 году маньяк изменил почерк. Под видом врача он проник в дом к 75-летней жительнице Иркутска, сделал укол, изнасиловал, но не задушил, а зарезал.

В случае с детьми убийца также обновил свою тактику. Вместо завязывания контактов на улице он стал обходить квартиры под видом врача. Если дверь открывали взрослые, то преступник говорил, что ошибся, и уходил, но в августе 1985-го ему удалось попасть в дом, где находилась одна девятилетняя девочка. Педофил надругался над ней и убил — вернувшиеся с работы родители обнаружили ребенка повешенным.

Как шли поиски иркутского маньяка

Когда в Иркутске стали пропадать дети, в городе началась паника. Среди местных жителей поползли слухи: одни говорили, что в городе орудует банда киднепперов, другие — про неких сектантов, которые похищают школьников ради ритуальных убийств, третьи — про сбежавшего из психбольницы буйного пациента.

О серии убийств узнали и в Москве, в МВД и партийном руководстве требовали скорейшей поимки душегуба. Сыщики стали проверять бывших уголовников, а также стоящих на учете у психиатров и в милиции. «[После первого убийства ребенка в иркутской серии] были задержаны больше 10 человек, чьи биографии были отрицательными. Это лица, которые раньше приставали к детям, лица, которые были судимы за сексуальные надругательства над детьми и у которых не было алиби», — вспоминал в программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским ветеран прокуратуры Николай Китаев. Он занимался поисками не только этого маньяка, но и позднее раскрыл серию самого массового серийного убийцы в РФ, Михаила Попкова из Ангарска.

В числе задержанных был некий местный житель, который в день исчезновения одной из убитых девочек вел себя странно: в пьяном виде ходил возле детской площадки и пугал малышей. Мужчина утверждал, что в тот день много выпил и ничего не помнит, но убийства продолжились и его отпустили.

В первые месяцы особых успехов следствие не достигло. Но сравнив детали нескольких убийств серии эксперты пришли к выводу, что преступления совершал физически довольно развитый человек — сила его рук составляла 70 килограммов. Оперативники начали проверять спортивные секции и школы Иркутска, но каких-либо зацепок не было.

Через определенное время у милиции появился фоторобот маньяка — худощавый мужчина примерно 30 лет, в очках и с дипломатом. Портрет помог составить мальчик, которого отец ненадолго оставил играть в местном сквере и отправился за мороженым. Пока родителя не было рядом со школьником, к тому подошел какой-то мужчина и предложил поиграть в прятки. Когда отец вернулся, незнакомец поспешил удалиться. Помимо этого, свидетели рассказали еще одну важную примету — этот подозрительный тип не выговаривал букву Р.

Фотороботы расклеили по городу, на улицы Иркутска вышли усиленные патрули, оперативники устраивали засады на детских площадках, но все это не помогло поймать маньяка. В руках правосудия он оказался благодаря случаю и потере бдительности.

Как удалось поймать иркутского маньяка

Задержали злодея в день его 30-летия 17 января 1986 года. Направляясь в магазин, преступник увидел мальчика и, судя по всему, решил надругаться над ним, схватив его за руку и потащив куда-то на задворки. На улице смеркалось, и со стороны мужчина с ребенком, который пытался вырваться, выглядел подозрительно, особенно когда у парня с головы упала шапка, а незнакомец даже не обратил на это внимания. Зато обратила внимание сотрудница студенческой столовой напротив и позвала на помощь коллегу. Женщины выбежали наружу и пошли вслед за силуэтами, удаляющимися в сторону сгоревшего дома (по другой версии — стройки).

Приблизившись, сотрудницы столовой ужаснулись: перед их глазами злодей склонился над мальчиком, который был уже без сознания, и душил его. Женщины стали звать на помощь, на шум прибежали двое прохожих-мужчин. Увидев это, маньяк попытался убежать, но его схватили и отвели в милицию.

Задержанным оказался 30-летний работник скорой помощи Василий Кулик. Поначалу он попытался объяснить, что якобы случайно проходил мимо мальчика, которому стало плохо и, как медик, хотел оказать ему помощь. Но пострадавший ребенок, которого доставили в больницу, рассказал, что все было совсем по-другому, и опознал в Кулике своего обидчика. Также он был похож на лицо с фоторобота, по которому (а также по картавости и особенностям походки) его опознали и другие свидетели.

После поимки Василий Кулик признался в 30 изнасилованиях и 13 убийствах, показав следствию места преступлений. В явке с повинной он писал: «Считаю себя в полном физическом и моральном здоровье и требую, чтобы ко мне была применена крайняя мера наказания... Считаю, что людям, подобным мне, не место среди людей, не говоря о совместимости с моей профессией. Еще раз прошу отнестись ко мне со всей строгостью закона».

Что известно о жизни иркутского душегуба до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Василий Кулик родился 17 января 1956 года в интеллигентной семье. Его отец Сергей Кулик был профессором‑энтомологом и писателем, а мать — директором школы. После поимки маньяка она рассказала следствию, что рожала сына с большим трудом: «Врач Шергина, которая меня консультировала, сказала, что мне рожать нельзя, что тот, кого я рожу, будет не человек. Я все же решила родить, и роды длились у меня с 10 по 17 января. Они прошли под наркозом. Когда я впервые увидела новорожденного, то ужаснулась: был он очень маленький, без ногтей, уши вдавленные, большой живот пульсировал так, что казалось — лопнет... Он появился на свет недоношенным, семимесячным. До полугода его не купали, так как кожа от воды начинала чернеть. Только в шесть месяцев он начал походить на ребенка».

В детстве будущий маньяк много болел, страдал ночным недержанием мочи и лунатизмом. Из-за того, что ребенок плохо спал, мать в ранние годы била сына. В школьные годы Кулик проявлял садистские наклонности и издевался над дворовыми кошками, которых он вешал на деревьях. Кроме того, он подвергался нападкам со стороны сверстников, был замкнутым, тихим и обидчивым.

Устав от насмешек и притеснений, Василий Кулик записался в секцию борьбы и добился своего: через некоторое время от него отстали хулиганы, более того — он получил первый разряд по боксу, а также занял первое место на областных соревнованиях. Затем отслужил в армии и отучился на лечебном факультете Иркутского медицинского института, который окончил в 1982 году, также он вел врачебный кружок в детском клубе. Затем устроился врачом в скорую помощь — впоследствии это помогало втираться в доверие к пожилым пациенткам и без проблем попадать в квартиры некоторых жертв.

Несмотря на успехи в спорте, в 24 года Кулик пережил нападение банды подростков, с которыми не смог сладить. В результате будущий убийца получил серьезную травму головы, это событие, по его словам, породило педофильские наклонности.

Так, в 1980 году Василий Кулик хотел соблазнить 11-летнюю школьницу, писал ей любовные письма и дарил подарки. Но через год женился на сверстнице, у них родились дети. Однажды маньяк пристал к собственному сыну, стянув с него штаны. Когда об этом узнала жена, ее супруг-педофил объяснил это тем, что «обрабатывал фурункул на его ягодице». Также на него жаловался сын подруги маньяка, к которому в постель «ложился дядя Вася и прикасался», но на это не обратили внимания.

Незадолго до начала убийств у маньяка умер отец, и Василий Кулик сильно переживал утрату, выпив флакон корвалола, после чего потерял сознание и бился в судорогах. Откачать его удалось лишь в токсикоцентре.

Что маньяк рассказывал следствию и что с ним стало

После задержания серийного убийцу признали вменяемым на момент совершения преступлений и завели на него уголовное дело. В своих показаниях Василий Кулик писал, что с 1984 года «стал составлять список старух», которые его «заинтересовали» и впоследствии стали жертвами.

«Параметры: старушка должна быть одинокой, жить без подселения, в отдельной квартире, знать меня и относиться ко мне доброжелательно... Был у меня список и молодых одиноких женщин, которых я посетил в качестве врача скорой помощи. Они приглашали меня заходить, но поскольку в моих сексуальных фантазиях не было им места, я ни к одной так и не зашел. Весь списочный состав остался жив. Что касается детей, то тут я списка не вел, все получалось импровизированно. В своих мыслях я часто прокручивал сексуальные сцены, связанные с детьми, представляя их в конкретных местах Иркутска, которые хорошо изучил еще в младенчестве. Оказываясь в этих местах — уже наяву, видел ребенка, удовлетворявшего моим фантазиям, и проделывал с ним то, о чем грезил», — откровенничал маньяк.

Объясняя следствию, почему его жертвами были дети и пенсионерки, Кулик признавался: «Я желал, чтобы мои жертвы сопротивлялись, но незначительно, чтобы я мог без особого труда подавить это сопротивление».

Кроме того, после задержания выяснилось, что в 1985 году Кулик убил и изнасиловал девочку в украинском городе Кировограде (ныне Кропивницкий), куда он с семьей ездил в отпуск.

На суде обвиняемый отказался от признательных показаний и стал говорить, что рассказать о причастности к смертям и изнасилованиям Кулика якобы, «угрожая убийством его родных и близких», заставила банда некоего «Чибиса», которая, по его словам, в реальности была причастна к этим преступлениям. Уголовное дело отправили на доследование, но все доказательства, в том числе соответствие группы крови маньяка его биологическим материалам на месте преступлений, а также след его обуви на одном из трупов, полностью доказывали причастность врача иркутской скорой к серии злодейств.

В 1988 году Иркутский областной суд признал Василия Кулика виновным в серии убийств и изнасилований и приговорил к смертной казни. Расстреляли маньяка 26 июня 1989 года в СИЗО Иркутска.

