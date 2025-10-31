«Ему надоело сидеть»: криминалист раскрыл хитрый план ангарского маньяка

Ангарский маньяк Михаил Попков заявляет о новых жертвах для смены обстановки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, во время следственных действий в жизни заключенного появляется разнообразие и послабления из-за перевода в следственный изолятор.

Попкову надоело сидеть в колонии, и любой выезд на место преступления, следственные действия — это что-то новое. В изоляторах совсем другая жизнь и общество. Это просто разнообразие будней пожизненника, в которых он видит только одного своего сокамерника и сотрудников. Поэтому Попков будет делать такие признания каждый год, чтобы выезжать «в путешествие», — подчеркнул Игнатов.

Криминалист не исключил, что ангарский маньяк преследует тщеславные мотивы. По его словам, Попкову нравятся упоминания в СМИ и память о нем в обществе.

Попкова тешит тщеславие. После каждого заявления он на первых полосах всех средств массовой информации, его помнит вся страна. Ему это льстит. Он может в любой момент опять сказать, что вспомнил еще об одном убийстве. Тут же приедет следствие, и его повезут на место преступления. И будет уголовное дело, — заключил Игнатов.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что возбужденное в 2008 году дело об убийстве двух женщин Попковым направлено в суд. На счету маньяка 91 жертва и три покушения.